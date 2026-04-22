Mundial 2026 Fechas clave del Mundial 2026: Inicio, Fase de Grupos, Eliminatorias y Final La Copa Mundial de la FIFA 2026 arranca en 50 días y estas son las fechas que debes tener en cuenta.

Video Estas son las fechas clave del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza en 50 días y aquí te presentamos las fechas que debes tener en cuenta para disfrutar la fiesta grande del futbol.

El Mundial 2026, que por primera vez contará con la participación de 48 selecciones, comienza el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, que será tres veces mundialista.

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La Fase de Grupos durará 17 días. Sus últimos partidos se jugarán el sábado 27 de junio y un día después, el domingo 28 de junio, comenzarán los Dieciseisavos de Final, que se extenderán hasta el viernes 3 de julio.

Los Octavos de Final arrancarán el sábado 4 de julio y culminarán el martes 7 de julio. Solo habrá un día de descanso y la Copa del Mundo se reanudará el jueves 9 de julio con los Cuartos de Final que verá sus últimos partidos el sábado 11 de julio.

Las Semifinales se jugarán en dos días con un partido el martes 14 de julio, en el Estadio Dallas, y otro duelo el miércoles 15 de julio, en el Estadio Atlanta.

El partido por el tercer lugar se llevará a cabo en el Estadio Miami el sábado 18 de julio y, finalmente, conoceremos al campeón del mundo cuando se celebre la Final el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Fechas claves del Mundial 2026