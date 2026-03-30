Mundial 2026 Sadílek asegura que México será difícil de avanzar Chequia al Mundial 2026 El mediocampista del Slavia Praga fue compañero de Richie Ledezma en PSV y añadió que ojalá, y se encuentren en el Mundial 2026.

Video Michal Sadílek sobre México: "Con su afición será difícil"

Michal Sadílek, mediocampista de la República Checa y del Slavia Praga, aseguró que de avanzar su país al Mundial 2026 enfrentar a México en el Grupo A será difícil, pero no pierde de vista que ante todo, primero está vencer a Dinamarca este martes en su final del Repechaje de la UEFA.

“Sí, será un gran honor para nosotros. Y no sé qué partido será contra México. El tercero. Sí, pero, ya sabes, México con su afición en la grada, con su apoyo, será difícil. Pero primero pensemos en el partido de mañana y ojalá podamos terminarlo” aseguró a Hugo Ramírez, 'El Chef', a TUDN.

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Sobre el partido de este martes ante los daneses, Sadílek sabe que es un momento clave del futbol de su país y comentó cual es su sentir de avanzar a la Copa del Mundo.

"Hace 20 años que la República Checa participó por última vez en un Mundial. Así que es un momento importantísimo para el futbol checo y para el pueblo checo. Jugar en casa nos da una gran ventaja para completar estos partidos y clasificarnos para el Mundial. Será un honor llevar a la República Checa a México, Estados Unidos y Canadá”, señaló.

Finalmente, sobre que conoce de México recordó que jugó con Richy Ledezma en el PSV.

“Jugué en el PSV con Richy Ledezma, que ahora está en Guadalajara. Así que lo conozco muy bien. Nunca he estado allí, así que también sería la primera vez para mí. Ojalá nos encontremos allí”, concluyó.

República Checa enfrentará este martes a Dinamarca, dentro del Repechaje de la UEFA, por un sitio en el Grupo A del Mundial 2026 donde ya están México, Sudáfrica y Corea del Sur.