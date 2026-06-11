    Mundial 2026

    Los Maestros | Juan Carlos Osorio dicta la fórmula para la ansiedad en el Mundial

    El extécnico de la Selección Mexicana afirma que existen métodos efectivos para evitar la ansiedad cuando se debuta en un Mundial.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Osorio y su fórmula para la ansiedad mundialista

    Muy cerca de que se de el silbatazo inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el programa Los Maestros, el estratega Juan Carlos Osorio afirmó que actualmente la ansiedad del debut puede combatirse de distinatas formas, una de ellas directamente con los estudios del cerebro.

    "El tema de la neurociencia ha evolucionado lo suficiente como para dar herramientas que se pueden utilizar para minimizar, mermar la ansiedad que hay, pero que existe totalmente".

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    Para el extécnico de la Selección Mexicana, en el partido inaugural ante Sudáfrica se debe tener una mentalidad clara en la que es el partido a ganar y que los jugadores deben enfocarse solo en eso.

    "A mí me parece que es el partido a ganar y tal vez el de menos responsabilidades, porque si se toma de esa manera y hay que salir a ganar, entonces el jugador se debe enfocar es en eso, dar su 100%, porque ya no ves que perdiendo, ganando ahí ya queda eliminado el torneo. Hay equipos que han mostrado que perdiendo, pueden revertir el camino y superarlo".

    Para Juan Carlos Osorio el jugador debe de recibir la menor cantidad de factores estresantes, por parte del técnico, en las horas previas a su debut en la Copa del Mundo.

    "Técnicas de respiración, el entrenador del sueño que hoy en día es parte del cuerpos técnico, y de nuestra parte, lo mejor es los menores cambios posibles: no hay presentaciones extras, no se tienen que acostar más temprano, para que no haya factores extra a la presión genuina, que hay en el juego, que no se le cambie el sistema de juego acostumbrado también".

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