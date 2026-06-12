Mundial 2026 Los Maestros | Análisis del 11 de Javier Aguirre en el México vs. Sudáfrica Para Miguel Herrera, El Vasco debió arrancar con Gil Mora y para Ricardo La Volpe la presión fue clave en el once inicial.

Video Los Maestros | La mesa de análisis da su opinión con el 11 titular de Aguirre

Después del triunfo de la Selección Mexicana ante Sudáfrica e n el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la mesa de Los Maestros se dieron a la tarea de analizar el once con el que Javier Aguirre inició el partido.

"Es la que venía jugando, loa que utilizó contra Serbia, para mi Mora debió estar en la cancha, lo dijimos todos el otro día, pero al final de cuentas tendría que sacar a uno de los volantes, Alvarado no tiene ese último tercio para desnivelar, pero tiene el trabajo que le pide el Vasco y lo hace muy bien, así que lo va a dejar", mencionó Miguel Herrera.

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Para Ricardo LaVolpe la presión tiene un papel muy importante en las alineaciones de la Selección Mexicana, aunque mencionó que no solamente pasa en este país.

"Lo que iba a decir es que no creía que solamente en México pasa lo de la presión, yo no sabía, siempre se aprende, que el Maestro Osorio nos dice que pasa lo mismo en Colombia".

Para Juan Carlos Osorio no solamente influye la presión en el armado de las alineaciones, también tiene que ver mucho los miedos en la cabeza de cada persona.

"Definitivamente la presión la tenemos todos, todos los días en la vida normal y el otro tema es lo miedos que tenemos todos los seres humanos, entonces si consideramos que tenemos entre 60 mil y 80 mil pensamientos al día, son 60 mil y 80 mil decisiones que tenemos que tomar".