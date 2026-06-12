    Mundial 2026

    Los Maestros | Análisis del 11 de Javier Aguirre en el México vs. Sudáfrica

    Para Miguel Herrera, El Vasco debió arrancar con Gil Mora y para Ricardo La Volpe la presión fue clave en el once inicial.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video Los Maestros | La mesa de análisis da su opinión con el 11 titular de Aguirre

    Después del triunfo de la Selección Mexicana ante Sudáfrica e n el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la mesa de Los Maestros se dieron a la tarea de analizar el once con el que Javier Aguirre inició el partido.

    "Es la que venía jugando, loa que utilizó contra Serbia, para mi Mora debió estar en la cancha, lo dijimos todos el otro día, pero al final de cuentas tendría que sacar a uno de los volantes, Alvarado no tiene ese último tercio para desnivelar, pero tiene el trabajo que le pide el Vasco y lo hace muy bien, así que lo va a dejar", mencionó Miguel Herrera.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Los Maestros | ¿Erik Lira fue la figura de México contra Sudáfrica?
    1 mins

    Los Maestros | ¿Erik Lira fue la figura de México contra Sudáfrica?

    Partido México vs. Sudáfrica
    Los Maestros | El sabor de boca que dejó el triunfo de México
    1 mins

    Los Maestros | El sabor de boca que dejó el triunfo de México

    Partido México vs. Sudáfrica
    Julián Quiñones 'venga' a México de Tshabalala con su festejo en inauguración
    1 mins

    Julián Quiñones 'venga' a México de Tshabalala con su festejo en inauguración

    Partido México vs. Sudáfrica
    El Ángel volvió a rugir: la afición del Tri desató una fiesta inolvidable
    1 mins

    El Ángel volvió a rugir: la afición del Tri desató una fiesta inolvidable

    Partido México vs. Sudáfrica
    Canelo Álvarez y Ronaldo se reúnen en el México vs. Sudáfrica y presumen sus joyas
    1 mins

    Canelo Álvarez y Ronaldo se reúnen en el México vs. Sudáfrica y presumen sus joyas

    Partido México vs. Sudáfrica
    México vs. Sudáfrica: los récords que se rompieron en el partido inaugural
    2 mins

    México vs. Sudáfrica: los récords que se rompieron en el partido inaugural

    Partido México vs. Sudáfrica
    Julián Quiñones recibe MVP de México vs. Sudáfrica de... ¡Canelo Álvarez!
    1 mins

    Julián Quiñones recibe MVP de México vs. Sudáfrica de... ¡Canelo Álvarez!

    Partido México vs. Sudáfrica
    Álvaro Fidalgo admite que sintió “la piel chinita” en el México vs. Sudáfrica
    1 mins

    Álvaro Fidalgo admite que sintió “la piel chinita” en el México vs. Sudáfrica

    Partido México vs. Sudáfrica
    González, Chávez y Mora lloran durante el Himno en el México vs Sudáfrica
    1 mins

    González, Chávez y Mora lloran durante el Himno en el México vs Sudáfrica

    Partido México vs. Sudáfrica
    Raúl Jiménez supera a Jared Borgetti y asciende en la tabla histórica del Tri
    2 mins

    Raúl Jiménez supera a Jared Borgetti y asciende en la tabla histórica del Tri

    Partido México vs. Sudáfrica

    Para Ricardo LaVolpe la presión tiene un papel muy importante en las alineaciones de la Selección Mexicana, aunque mencionó que no solamente pasa en este país.

    "Lo que iba a decir es que no creía que solamente en México pasa lo de la presión, yo no sabía, siempre se aprende, que el Maestro Osorio nos dice que pasa lo mismo en Colombia".

    Para Juan Carlos Osorio no solamente influye la presión en el armado de las alineaciones, también tiene que ver mucho los miedos en la cabeza de cada persona.

    "Definitivamente la presión la tenemos todos, todos los días en la vida normal y el otro tema es lo miedos que tenemos todos los seres humanos, entonces si consideramos que tenemos entre 60 mil y 80 mil pensamientos al día, son 60 mil y 80 mil decisiones que tenemos que tomar".

    Video Los Maestros | Masterclass del profe Ricardo Osorio
    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Corazón de Oro
    Gratis
    El precio de la fama
    Gratis
    Dime lo que quieres (de verdad)
    La mujer del diablo
    Gratis
    Sobreviviendo mis XV
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX