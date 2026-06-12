    Mundial 2026

    Los Maestros | ¿Erik Lira fue la figura de México contra Sudáfrica?

    El análisis de Los Maestros profundizó en el juego de Lira ante Sudáfrica

    Por:
    Erick Maya
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    Video Los Maestros | El factor Erik Lira en la Selección Mexicana

    Luego de la victoria de la Selección Mexicana por 2-0 ante Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026, Los Maestros ofrecieron su análisis sobre lo visto este jueves en el Estadio Ciudad de México, siendo Erik Lira uno de los nombres que salieron a relucir.

    En la charla protagonizada por Juan Pablo Sorín, Ricardo La Volpe, Juan Carlos Osorio y Miguel Herrera, salió al tema del aporte que tuvo el mediocampista ante los Bafana Bafana, luego de que Javier Aguirre decidiera ponerlo como titular en lugar de Edson Álvarez.

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    Asimismo, Los Maestros hicieron una crítica sobre lo que le faltó al Tri para tener una actuación más redonda en su debut mundialista, pues más allá de una victoria relativamente tranquila, fue evidente que quedaron áreas de oportunidad para los próximos partidos.

    El análisis se enfocó también en la actitud mostrada por algunos futbolistas en el terreno de juego luego de que la Selección de Sudáfrica quedara en desventaja numérica ante la expulsión de dos de sus futbolistas en el segundo tiempo.

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