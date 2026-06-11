Mundial 2026 México lleva 7 Mundiales sin perder en el debut; busca hacer historia en Mundial 2026 Desde Francia 1998 'el Tri' gana o empata, pero nunca pierden en su primer encuentro del Mundial.

Por: Ricardo Escartín Mondragón Síguenos en Google

Video La racha positiva que hace soñar a México en la inauguración

México debuta ante Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. Este primer partido de la Selección Mexicana genera mucha expectativa, respaldada por una racha positiva en sus presentaciones iniciales dentro de este magno torneo.

Y es que el ‘Tri’ acarrea un total de siete Mundiales sin perder en su primer encuentro. Han pasado 32 años que ganan o empatan, pero nunca pierden.

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MOMENTOS IMPORTANTES DE LA SELECCIÓN MEXICANA EN SUS PRIMEROS PARTIDOS EN MUNDIALES

La última vez que México sufrió la caída en su primer cotejo mundialista fue ante Noruega, en Estados Unidos 1994.

Los entonces dirigidos por Miguel Mejía Barón fueron vencidos al 84’ por un remate cruzado de Rekdal que sorprendió a Jorge Campos y así concretar la victoria por 1-0 ante los nórdicos.

A lo largo de esos siete encuentros, la Selección Mexicana se ha encargado de ganar en cinco oportunidades, mientras que ha conocido el empate en dos oportunidades.

Se recuerda el partido ante Sudáfrica en su Mundial organizado en 2010, donde empataron 0-0.

Quizá el resultado más trascendental entre ellos es la victoria ante Alemania en Rusia 2018, que eran en ese entonces los vigentes campeones mundiales y campeones de la Copa Confederaciones 2017.

Ahora, los comandados por Javier Aguirre tendrán la oportunidad de continuar con esta racha positiva en el tercer mundial organizado en México .

LOS PRIMEROS PARTIDOS DE MÉXICO EN LOS ÚLTIMOS SIETE MUNDIALES

La racha comenzó en: