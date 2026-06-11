Mundial 2026 Horario y dónde ver el México vs. Sudáfrica del Mundial 2026 Consulta el horario y canales para ver este juego de la Jornada 1 de Fase de Grupos en el Mundial 2026.

Video Horario y dónde ver el partido México vs. Sudáfrica del Mundial 2026

El Mundial de 2026 se prepara para un emocionante enfrentamiento entre México y Sudáfrica, dos selecciones con historias y estilos de juego contrastantes.

Mientras el Tri busca recuperar su prestigio tras una decepcionante eliminación en la Fase de Grupos en el Mundial Qatar 2022, los Bafana Bafana llegan con renovada confianza tras su regreso a la competición mundialista, tras más de una década de ausencia.

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Este partido no sólo representa una oportunidad para ambos equipos de demostrar su valía, sino también un choque entre la ofensiva dinámica mexicana y la técnica veloz sudafricana.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO MÉXICO VS. SUDÁFRICA DE LA JORNADA 1 DEL MUNDIAL 2026

Las expectativas son altas ya que los aficionados esperan un duelo vibrante en el Estadio Ciudad de México. La Selección Mexicana, con su rica tradición futbolística y jugadores emblemáticos, se enfrenta a un Sudáfrica que ha mostrado un crecimiento notable en su juego.

La combinación de la búsqueda de la posesión por parte de los mexicanos y la velocidad de los sudafricanos promete un espectáculo cautivador, donde cada jugada podría marcar la diferencia en este crucial encuentro del torneo.

La última vez que la Selección Mexicana y Sudáfrica se enfrentaron fue en el Mundial Sudáfrica 2010, también fue el partido inaugural y acabó empatado 1-1 con gol de Rafael Márquez por los mexicanos, hoy auxiliar técnico de Javier Aguirre y quien será su sucesor para el Mundial 2030.

Este es el histórico de enfrentamientos entre México y Sudáfrica de cara al partido inaugural del Mundial 2026:

México 4-0 Sudáfrica, amistoso 1993

México 4-2 Sudáfrica, amistoso 2000

Sudáfrica 2-1 México, Copa Oro 2005

Sudáfrica 1-1 México, Mundial 2010

Cuándo es el México vs. Sudáfrica: el juego es este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

el juego es este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. A qué hora es el México vs. Sudáfrica: el partido inicia en México a la 1:00pm tiempo del Centro; en Estados Unidos es a las 3:00pm tiempo del Este, 2:00pm tiempo del Centro y 12:00pm tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a la 1:00pm tiempo del Centro; en Estados Unidos es a las 3:00pm tiempo del Este, 2:00pm tiempo del Centro y 12:00pm tiempo del Pacífico. Dónde ver el México vs. Sudáfrica: la transmisión en vivo del evento estará disponible en México por las señales de Las Estrellas, Canal 9, Canal 5, TUDN y también disfrútalo por ViX.