México 2026 Los Maestros | El sabor de boca que dejó el triunfo de México El Tricolor sumó sus primeros tres puntos, pero no convenció del todo.

Por: Jahir Diaz Síguenos en Google

Video Los Maestros | El sabor de boca que dejó el triunfo de México

El triunfo de México sobre Sudáfrica en el arranque del Mundial 2026 dejó sensaciones encontradas entre Los Maestros, quienes coincidieron en que el equipo mostró momentos positivos, aunque todavía está lejos de ofrecer una actuación completamente convincente.

Durante el análisis, la mesa destacó que el Tricolor tuvo lapsos de buen futbol, especialmente en el arranque del encuentro, cuando logró presionar alto y generar peligro a partir de la recuperación del balón. Sin embargo, también señalaron que el equipo perdió intensidad durante varios pasajes del partido y n o logró sostener el mismo nivel durante los 90 minutos.

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