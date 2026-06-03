México 2026 El técnico de Sudáfrica regala una playera a un niño y los jugadores firmaron su álbum Además se tomaron fotos con él días antes del juego inaugural del Mundial 2026 ante México.



Video Hugo Broos, técnico de Sudáfrica, regala una playera a un niño y los jugadores firmaron su álbum

La selección de Sudáfrica en pleno se portó de gran manera con un pequeño aficionado que hizo presencia en su concentración en las instalaciones del Club Pachuca previo al juego inaugural del Mundial 2026 que los enfrentará a México el 11 de junio.

Y es que en videos publicados en X de TVC Deportes se puede ver al pequeño con su álbum y un plumón en las manos, y al técnico del club africano firmándole su album de estampas. A continuación, Hugo Broos le regala un playera de su equipo y el pequeño exultante se la pone.

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Recibe un par de abrazos y se toma todavía una foto con él. Luego, los jugadores hicieron fila para firmar sus cromos, retratarse con él y estampar su rúbrica en el jersey.

Si hasta alguien del staff le enseñó el saludo del representativo y el niño la aprendió con rapidez.

"No tengo ni palabras para poder decir lo que acaba de pasar", dijo el chico en alguno de los videos.

México y Sudáfrica se enfrentarán el próximo jueves 11 de junio en el partido inaugural del Mundial 2026 que se celebrará en el Estadio Ciudad de México.