Sudáfrica 2026 Sudáfrica arriba a México a nueve días de la inauguración del Mundial 2026 Los Bafana Bafana aterrizaron en la madrugada y después arribaron a su hotel sede en Pachuca.

Video La selección de Sudáfrica llega México para jugar el Mundial 2026

La selección de Sudáfrica llegó este martes por la madrugada a México tras haber volado desde el pasado lunes con destino a tierras mundialistas.

Los Bafana Bafana, como se les conoce, arribaron al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por la madrugada y de inmediato se trasladaron a Pachuca bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

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Desde horas antes se sabía que Sudáfrica llegaría a México de forma incompleta, con las ausencias del auxiliar técnico, Helkman Mkhalele, así como del jefe de seguridad Mdu Mbatha.

La razón de estas ausencias son debido a que todavía esperaban que sus visas fueran procesadas por la embajada de los Estados Unidos. Se espera que en el transcurso de la semana se incorporen a la delegación.

Sudáfrica concentrará durante todo el Mundial 2026 en Pachuca, sede elegida como su base de entrenamiento para el torneo, de cara al partido de inauguración ante México el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

La convocatoria de Sudáfrica se reveló el pasado jueves 28 de mayo con 26 futbolistas, en su mayoría de la liga local, pero también con jugadores que militan en Europa.