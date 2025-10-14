Lionel Scaloni, director técnico de la Selección de Argentina, habló en conferencia de prensa acerca de sus impresiones luego de que el combinado Sub-20 de su país eliminara a la Selección Mexicana en los Cuartos de Final del Mundial de la categoría en Chile 2025 apenas el fin de semana pasado.

En rueda de prensa previo al partido de la Albiceleste ante Puerto Rico, Scaloni dijo en tono serio y cordial que tiene un enorme respeto por el combinado mexicano y culpó incluso a las críticas en la prensa y redes sociales de un estigma que no corresponde al Tri.

“Tengo un gran respeto por México, tiene una cultura futbolística enorme, tiene una gran selección y no creo así… Puede ser más a través de lo que se alimenta en la prensa, redes sociales que en la realidad.

“Son selecciones históricas que cada que se enfrentan cada uno quiere ganar y no creo que sea más que eso”, indicó Lionel Scaloni, quien pudiera enfrentar a la Selección Mexicana el próximo año apenas unas semanas antes del inicio del Mundial 2026.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Futbol de Argentina, (AFA) Chiqui Tapia, recordó la hostilidad que se percibe y se ve en la cancha en un México vs. Argentina como lo fue en el Mundial Qatar 2022 dentro de la Fase de Grupos.

“Siempre México es un rival duro que nos ha tocado en instancias decisivas y también en la fase, teníamos obligar de ganar para clasificarnos que era lo que queríamos.

“El primer tiempo fue un partido muy muy cerrado, como iba a serlo por la carga del partido anterior como Arabia y esa genialidad de Diego lo abrió el gol y empezó el Mundial para nosotros.