Mundial 2026 La Selección Italia suma un nuevo fracaso rumbo Copa Mundial de la FIFA La selección europea volvió a caer en el repechaje, mismo que se ha convertido en una maldición.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Italia y sus fracasos en los Mundiales

Italia perdió ante Bosnia y Herzegovina en la tanda de penaltis del repechaje mundialista y con ello quedó fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por tercer año consecutivo, sumando así un nuevo fracaso en su historia.

¿Cuáles han sido los fracasos de Italia en su historia?

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Es en la historia reciente en donde se han gestado los grandes fracasos italianos. Excampeones del mundo y considerados entre las potencias europeas del futbol, quedaron fuera de los Mundiales de 2026, 2022 y 2018 de forma consecutiva.

En las tres ediciones el repechaje ha sido su maldición, pues es en esa instancia en donde han caído. Para la edición de Rusia se jugó un solo partido a ida y vuelta ante Suecia por un boleto que no pudieron conseguir tras caer 1-0 de visita y no poder pasar del empate en casa.

Para la edición de Qatar disputaron la ruta C de la repesca y cayeron en la primera ronda ante Macedonia del Norte que los venció 0-1. Ahora Bosnia los superó en la Final de su ruta al Mundial.

Si de no avanzar a Mundiales se trata, también hay que destacar la edición de 1958, la primera vez que no clasificó. En ese caso ocurrió durante la fase clasificatoria siendo superados por Portugal e Irlanda del Norte.

Pero esta mala racha comenzó antes de las repescas, pues en 2010 y 2014 no pudo superar la fase de grupos, sumándose a la crisis actual de más de una década en decadencia del conjunto nacional italiano.

Fracasos de Italia

Mundial 2026 | Eliminado en la repesca

Mundial 2022 | Eliminado en la repesca

Mundial 2018 | Eliminado en la repesca

Mundial 2014 | Eliminado Fase de grupos

Mundial 2010 | Eliminado Fase de grupos

Mundial 1958 | Eliminado en fase de clasificación