Horario y dónde ver Eslovaquia vs Alemania de eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026

Video ¡Partidazos! España, Alemania y Países Bajos en acción en las Eliminatorias UEFA

El Grupo A de la eliminatoria de la UEFA rumbo al Mundial del 2026 arranca esta semana y por lo tanto Eslovaquia y Alemania inician la búsqueda por un boleto para la competencia que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Siempre competitivos, los germanos vienen de obtener el cuarto sitio de la UEFA Nations League, tras caer en Semifinales ante Portugal (1-2) y por el tercer sitio ante Francia (0-2) en junio pasado.

Por su parte, Eslovaquia alcanzó los Play-offs de la Liga B/C del torneo en los cuales finalmente perdió por la mínima diferencia en el juego de vuelta ante Eslovenia celebrado en Liubliana.

En los enfrentamientos directos entre ambos representativos, Eslovaquia suma tres victorias por ocho victorias de los teutones. En el goleo, los primeros tienen 12 tantos y los segundos 25.

Horario y dónde ver Eslovaquia vs. Alemania de eliminatoriasde la UEFApara el Mundial 2026

¿Cuándo es? - El partido se jugará el jueves 4 de septiembre del 2025 en el Tehelné pole de Bratislava en Eslovaquia.

¿A qué hora es? - El partido inicia las 12:45 pm del centro de México. En los Estados Unidos a las 2:45 ET, a la 1:45 am CT y a las 11:45 am PT.

¿En dónde ver? - El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.