Acuerdo de cooperación en el marco del partido México vs. Portugal
Presidentes de las federaciones de México y Portugal aprovechan partido amistoso para firmar acuerdo de acercamiento.
La Federación Mexicana de Futbol (FMF) firmó esta mañana, en el marco del partido de preparación entre la Selección Nacional de México y Portugal, un Memorando de Entendimiento con la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), cuyo objetivo es el de fortalecer la cooperación bilateral en materia de desarrollo deportivo y profesional para permitir el impulso del futbol en ambos países.
El acuerdo fue firmado por el Comisionado de la FMF, Mikel Arriola y Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Futbol.
Este documento define en un marco general la colaboración por medio de la cual se podrá planear, desarrollar y ejecutar actividades orientadas en el intercambio de conocimiento y mejores prácticas.
MÉXICO Y PORTUGAL ACERCAN RELACIONES DE CARA AL PARTIDO AMISTOSO EN EL ESTADIO BANORTE
Como parte del Memorando de Entendimiento que se firmó en la FMF y la Federación Portuguesa, se plantearon las siguientes rutas de cooperación:
• Programas de capacitación para entrenadores y árbitros
• Colaboración en temas de arbitraje
• Visitas técnicas por parte de delegaciones de ambos países
• Partidos entre las diferentes categorías de ambas Selecciones
• Cooperación en temas relacionados con el futbol
Este acercamiento va en línea con la estrategia de la Federación Mexicana de Futbol de seguir construyendo alianzas que nos ayuden a crecer todo el entorno del futbol de nuestro país, tanto en lo deportivo como en lo operativo. A partir de esta firma, se elaborarán planes de cooperación con los cuales se definirán iniciativas específicas, todo esto alineado en todo momento con los estatutos y regulaciones de la FIFA.