Mundial 2026 Acuerdo de cooperación en el marco del partido México vs. Portugal Presidentes de las federaciones de México y Portugal aprovechan partido amistoso para firmar acuerdo de acercamiento.

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La Federación Mexicana de Futbol (FMF) firmó esta mañana, en el marco del partido de preparación entre la Selección Nacional de México y Portugal, un Memorando de Entendimiento con la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), cuyo objetivo es el de fortalecer la cooperación bilateral en materia de desarrollo deportivo y profesional para permitir el impulso del futbol en ambos países.

El acuerdo fue firmado por el Comisionado de la FMF, Mikel Arriola y Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Futbol.

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Este documento define en un marco general la colaboración por medio de la cual se podrá planear, desarrollar y ejecutar actividades orientadas en el intercambio de conocimiento y mejores prácticas.

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Como parte del Memorando de Entendimiento que se firmó en la FMF y la Federación Portuguesa, se plantearon las siguientes rutas de cooperación:

• Programas de capacitación para entrenadores y árbitros

• Colaboración en temas de arbitraje

• Visitas técnicas por parte de delegaciones de ambos países

• Partidos entre las diferentes categorías de ambas Selecciones

• Cooperación en temas relacionados con el futbol