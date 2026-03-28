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    Acuerdo de cooperación en el marco del partido México vs. Portugal

    Presidentes de las federaciones de México y Portugal aprovechan partido amistoso para firmar acuerdo de acercamiento.

    Por:Fernando Vázquez
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    La Federación Mexicana de Futbol (FMF) firmó esta mañana, en el marco del partido de preparación entre la Selección Nacional de México y Portugal, un Memorando de Entendimiento con la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), cuyo objetivo es el de fortalecer la cooperación bilateral en materia de desarrollo deportivo y profesional para permitir el impulso del futbol en ambos países.

    El acuerdo fue firmado por el Comisionado de la FMF, Mikel Arriola y Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Futbol.

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    Este documento define en un marco general la colaboración por medio de la cual se podrá planear, desarrollar y ejecutar actividades orientadas en el intercambio de conocimiento y mejores prácticas.

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    Como parte del Memorando de Entendimiento que se firmó en la FMF y la Federación Portuguesa, se plantearon las siguientes rutas de cooperación:

    • Programas de capacitación para entrenadores y árbitros
    • Colaboración en temas de arbitraje
    • Visitas técnicas por parte de delegaciones de ambos países
    • Partidos entre las diferentes categorías de ambas Selecciones
    • Cooperación en temas relacionados con el futbol

    Este acercamiento va en línea con la estrategia de la Federación Mexicana de Futbol de seguir construyendo alianzas que nos ayuden a crecer todo el entorno del futbol de nuestro país, tanto en lo deportivo como en lo operativo. A partir de esta firma, se elaborarán planes de cooperación con los cuales se definirán iniciativas específicas, todo esto alineado en todo momento con los estatutos y regulaciones de la FIFA.

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