Mundial 2026 ¡FIFA da un paso adelante en la tecnología de cara al Mundial! Impulsados en la Inteligencia Artificial, el órgano deportivo presentará estas innovaciones para la próxima Copa del Mundo 2026.

Por: Redacción Síguenos en Google

FIFA Imagen Univision.com

En el Lenovo Tech World 2026 se dieron a conocer las soluciones «Football AI Pro», avatares de los jugadores en tres dimensiones generados por inteligencia artificial e imágenes de nueva generación de las perspectivas de los árbitros.

PUBLICIDAD

La FIFA y Lenovo han presentado una serie de innovaciones tecnológicas propulsadas por inteligencia artificial (IA) que mejorarán las tecnologías de arbitraje, las capacidades de análisis de partidos y el rendimiento, e impulsarán la interacción con los aficionados en los preliminares de la novedosa Copa Mundial de la FIFA 2026™, que contará con la participación de 48 selecciones.

Este recurso representa un afán compartido por utilizar las innovaciones para el desarrollo del rendimiento de élite y contribuir a la igualdad de oportunidades en un deporte cada vez más orientado al análisis de datos.En la máxima categoría del fútbol, el acceso a análisis sofisticados suele depender de los recursos económicos y técnicos que tengan los equipos. «Football AI Pro» busca solucionar esta disparidad, de manera que las 48 selecciones participantes en la máxima competición mundial se beneficien de las mismas funcionalidades de análisis prepartido y postpartido.