    ¿El Universitario sede de entrenamiento del Mundial? Esto es lo que se sabe

    Además, en el Gigante de Acero aún quedan suites sin vender para el evento futbolístico del próximo año.

    Omar Carrillo.
    El Estadio Universitario no está confirmado, pero tampoco descartado como sede de entrenamiento del Mundial del 2026 y más bien se está a la espera de la respuesta de la FIFA sobre ello.

    Así lo dio a conocer Alejandro Hütt, host city manager Monterrey 2026 y en unos días, según sus palabras, se conocerá la determinación del organismo internacional.

    " No hay una confirmación todavía ni positiva ni negativa. Está en proceso de evaluación, todavía, la posibilidad de que el Estadio Universitario sea sede de entrenamiento. Está la probabilidad abierta y en las próximas semanas se definirá", aseguró el funcionario.

    "No hay una fecha límite al día de hoy. Como ustedes saben, El Barrial ya fue confirmado como un training site y está en evaluación, como se decía, el Estadio Universitario. Son las únicas dos (de Nuevo León)", explicó Hütt.

    De ocurrir, sería el centro de entrenamiento 14 para el Mundial del 2026 que tendría sede en México.

    Por otro lado, el host city manager de Monterrey reveló como van las ventas de los boletos del Gigante de Acero, más propiamente dicho de los palcos del estadio.

    "Pues mira, yo lo que te puedo decir, porque ayer tuvimos una junta interna, y obviamente hablando del caso específico de Monterrey, el Gigante de Acero tiene 326 suites. Hoy quedan disponibles 116. Es el reporte que tenemos interno con nuestro equipo de ventas a través...

    "Quedan 116 suites al día y sabemos que se va a seguir moviendo en las próximas semanas. Y el 5 de diciembre, cuando tengamos una buena noticia y sepamos cuál es la selección del top 9 del ranking FIFA que venga a Monterrey, seguramente esto va a hacer que la demanda crezca de manera importante", finalizó.

    Video Atención fans: la sorprendente revelación que hacen en México para el Mundial

