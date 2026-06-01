Mundial 2026 Canadá vence a Uzbekistán en partido amistoso previo al Mundial 2026 Los goles de Jonathan Osorio y Jayden Nelson significaron el triunfo para los de la Hoja de Maple.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

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La Selección de Canadá, uno de los países anfitriones en la Copa Mundial de la FIFA 2026 recibió la visita de su similar de Uzbekistán en partido amistoso disputado en Edmonton.

La Escuadra de la Hoja de Maple sacó el triunfo por marcador de 2-0 ante un clima poco agradable para un partido de futbol.

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Los goles cayeron hasta la segunda mitad, el primero a los 57 minutos por conducto de Jonathan Osorio con un buen disparo que se le escapó al portero rival.

La segunda anotación llegó en el tiempo agregado producto de Jayden Nelson, el jugador del Austin FC definió de primera con un toque sutil que se clavó en la base del segundo poste.

La Selección de Canadá es parte del Grupo B del Mundial, el cuál completan Bosnia-Herzegovina, Qatar y Suiza. Su primer partido será frente al conjunto bosnio. Antes de eso enfrentarán a Irlanda en su último partido de preparación.

Uzbekistán por su parte, sostendrá un último juego amistoso ante Países Bajos, después vendrá su debut mundialista ante Colombia, luego se medirán ante Portugal y finalmente contra el Congo, todo esto en actividad del Grupo K.