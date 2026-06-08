    Mundial 2026

    Uruguay ya tiene base en México y espera recuperar a Ronald Araújo para el Mundial

    La selección de Uruguay llegará esta semana a la Riviera Maya para instalar su campamento mundialista, mientras Ronald Araújo continúa con su recuperación muscular.

    Por:
    Jahir Díaz
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡El tremendo golazo de España vs. Perú en México previo al Mundial 2026!

    La Selección de Uruguay ya tiene todo preparado para instalarse en México de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa llegará a la Riviera Maya durante la madrugada del próximo miércoles para establecer su campamento base durante la fase de grupos.

    La delegación charrúa se hospedará en Mayakoba, uno de los complejos turísticos más exclusivos del país, donde permanecerá al menos durante la primera ronda del torneo.

    PUBLICIDAD

    Como parte de la bienvenida, las autoridades y organizadores locales preparan una recepción especial para la selección uruguaya, que incluirá ceremonias mayas tradicionales con copal, una práctica que busca transmitir energía positiva y buenos deseos para su participación mundialista.

    Más sobre Mundial 2026

    Hermano de Ronald Araújo arremete contra Marcelo Bielsa, DT de Uruguay
    1 mins

    Hermano de Ronald Araújo arremete contra Marcelo Bielsa, DT de Uruguay

    Selección Uruguay
    Por qué le dicen La Garra Charrúa a la Selección de Uruguay: origen e historia del apodo
    1 mins

    Por qué le dicen La Garra Charrúa a la Selección de Uruguay: origen e historia del apodo

    Selección Uruguay
    Selección de Uruguay: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026
    1 mins

    Selección de Uruguay: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    Selección Uruguay
    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Uruguay
    1 mins

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Uruguay

    Selección Uruguay
    Torres recibe llamada de Marcelo Bielsa avisándole que no va al Mundial
    1 mins

    Torres recibe llamada de Marcelo Bielsa avisándole que no va al Mundial

    Selección Uruguay
    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Uruguay en la historia?
    1 mins

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Uruguay en la historia?

    Selección Uruguay
    Uruguay en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador
    2 mins

    Uruguay en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador

    Selección Uruguay
    Cáceres conmueve al decir esto de América y su relevancia para el Mundial 2026
    1 mins

    Cáceres conmueve al decir esto de América y su relevancia para el Mundial 2026

    Selección Uruguay
    Luis Suárez lanza guiño a Uruguay: "Jamás le voy a decir que no a la Selección"
    1 mins

    Luis Suárez lanza guiño a Uruguay: "Jamás le voy a decir que no a la Selección"

    Selección Uruguay
    Selección de Uruguay pierde por lesión a Joaquín Piquerez para el Mundial 2026
    1 mins

    Selección de Uruguay pierde por lesión a Joaquín Piquerez para el Mundial 2026

    Selección Uruguay

    Sin embargo, una de las noticias que más atención genera dentro del equipo sudamericano tiene que ver con Ronald Araújo. El defensor del Barcelona continúa recuperándose de un problema muscular que lo ha mantenido alejado de la actividad durante los últimos días.
    Araújo viajó recientemente a Madrid para someterse a nuevas evaluaciones médicas, luego de que su evolución no avanzara al ritmo esperado por el cuerpo médico de la selección uruguaya.

    Ronald Araújo podría reaparecer en el cierre de la fase de grupos

    De acuerdo con la información que maneja el entorno de la selección uruguaya, Ronald Araújo sí realizará el viaje a México junto al resto de la delegación.

    El central del Barcelona necesitaría alrededor de dos semanas más para completar su recuperación, por lo que Marcelo Bielsa y su cuerpo técnico contemplan que pueda estar disponible para el último partido de la fase de grupos.

    En caso de cumplir con los tiempos establecidos, Araújo podría reaparecer frente a España en Guadalajara y también estaría en condiciones de participar en una eventual ronda eliminatoria.

    ¿Cuándo llega Uruguay a México para el Mundial 2026?

    La selección uruguaya arribará a la Riviera Maya durante la madrugada del miércoles, donde establecerá su centro de operaciones para la Copa del Mundo.

    El equipo encabezado por Marcelo Bielsa buscará convertirse en uno de los protagonistas del torneo y confía en recuperar a Ronald Araújo conforme avance la competencia para fortalecer una defensa que será clave en sus aspiraciones mundialistas.

    Relacionados:
    Mundial 2026Uruguay 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Circo Gómez
    Gratis
    Tráiler: Corazón de Oro
    Nunca tuvo miedo
    Gratis
    Papá o mamá
    Me vuelves loca
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX