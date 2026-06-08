Mundial 2026 Uruguay ya tiene base en México y espera recuperar a Ronald Araújo para el Mundial La selección de Uruguay llegará esta semana a la Riviera Maya para instalar su campamento mundialista, mientras Ronald Araújo continúa con su recuperación muscular.

Por: Jahir Díaz Síguenos en Google

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La Selección de Uruguay ya tiene todo preparado para instalarse en México de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa llegará a la Riviera Maya durante la madrugada del próximo miércoles para establecer su campamento base durante la fase de grupos.

La delegación charrúa se hospedará en Mayakoba, uno de los complejos turísticos más exclusivos del país, donde permanecerá al menos durante la primera ronda del torneo.

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Como parte de la bienvenida, las autoridades y organizadores locales preparan una recepción especial para la selección uruguaya, que incluirá ceremonias mayas tradicionales con copal, una práctica que busca transmitir energía positiva y buenos deseos para su participación mundialista.

Sin embargo, una de las noticias que más atención genera dentro del equipo sudamericano tiene que ver con Ronald Araújo. El defensor del Barcelona continúa recuperándose de un problema muscular que lo ha mantenido alejado de la actividad durante los últimos días.

Araújo viajó recientemente a Madrid para someterse a nuevas evaluaciones médicas, luego de que su evolución no avanzara al ritmo esperado por el cuerpo médico de la selección uruguaya.

Ronald Araújo podría reaparecer en el cierre de la fase de grupos

De acuerdo con la información que maneja el entorno de la selección uruguaya, Ronald Araújo sí realizará el viaje a México junto al resto de la delegación.

El central del Barcelona necesitaría alrededor de dos semanas más para completar su recuperación, por lo que Marcelo Bielsa y su cuerpo técnico contemplan que pueda estar disponible para el último partido de la fase de grupos.

En caso de cumplir con los tiempos establecidos, Araújo podría reaparecer frente a España en Guadalajara y también estaría en condiciones de participar en una eventual ronda eliminatoria.

¿Cuándo llega Uruguay a México para el Mundial 2026?

La selección uruguaya arribará a la Riviera Maya durante la madrugada del miércoles, donde establecerá su centro de operaciones para la Copa del Mundo.