Mundial 2026 Hermano de Ronald Araújo arremete contra Marcelo Bielsa, DT de Uruguay La lesión muscular que sufrió el defensa del Barcelona, provocó que su hermano, Maikel, lanzara un mensaje contundente.

Por: Pedro A. Gálvez Síguenos en Google

Video Hermano de Ronald Araújo explota contra Bielsa ¿por lesionarlo?

Ronald Araújo podría perderse el debut de Uruguay en el Mundial 2026, que será el próximo 15 de junio cuando se enfrenten a Arabia Saudita y la familia del defensa del Barcelona no dudó en culpar a Marcelo Bielsa, técnico de los charrúas.

Maikel Araújo, hermano del jugador culé, mandó un mensaje a través de sus redes sociales, después de que la Selección de Uruguay diera a conocer que Ronald viajó a España para someterse a un tratamiento médico.

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“Gracias por lesionar a jugadores a días del Mundial”, fueron las palabras que escribió Maikel, arremetiendo directamente contra Marcelo Bielsa y la Selección de Uruguay.

“Para ayudar a resolver una molestia muscular, el futbolista recibirá un tratamiento médico a cargo de profesionales que lo han atendido con anterioridad. No participará de las actividades grupales el día lunes, incorporándose a las tareas del equipo el martes 9, que viajará por la noche rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026”, informó la Selección.

Cabe recordar que Uruguay no tuvo partidos de preparación para el Mundial 2026, principalmente por la falta de tiempo y de rivales adecuados, según palabras del propio Bielsa.

Así será el calendario de Uruguay en el Mundial 2026

El debut de la Selección de Uruguay en el Mundial 2026 será el lunes 15 de junio enfrentando a Arabia Saudita, posteriormente se medirá a Cabo Verde el 21 de junio y cerrará la fase de grupos enfrentando a España.

Charrúas y españoles se enfrentarán el viernes 26 de junio en el Estadio Guadalajara, en el duelo más atractivo del Grupo H del Mundial 2026.