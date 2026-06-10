Sebastián Cáceres Alana Flores hace romántica dedicatoria a Sebastián Cáceres para el Mundial La streamer felicitó en redes sociales a su novio charrúa por llegar a su primera Copa del Mundo

Por: Erick Maya Síguenos en Google

Video Alana Flores y su tierno mensaje a Sebastián Cáceres antes del Mundial 2026

La famosa influencer mexicana Alana Flores llenó de amor y romanticismo las redes sociales con una publicación para su novio Sebastián Cáceres, donde lo felicita por haber sido convocado con la Selección de Uruguay en el Mundial 2026.

Flores, quien también ha tenido mucho éxito en su faceta como boxeadora, la cual dejó hace un par de meses, no dudó en expresar de forma pública su cariño por el defensor charrúa del Club América, de quien se habla podría partir al futbol europeo el próximo semestre si tiene un buen papel con Uruguay en la Copa del Mundo.

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¿Cómo felicitó Alana Flores a Sebastián Cáceres?

Alana Flores usó su cuenta oficial de Instagram, en la cual es seguida por 4.6 millones de personas, para dedicar unas palabras a su pareja antes de que partiera a la concentración de la escuadra dirigida por Marcelo Bielsa.

“Estamos a pocos días de que el mundo entero pueda ver tu talento y todo lo que te haz esforzado y trabajado durante toda tu vida, llegó uno de los momentos más importantes de tu carrera si no es que el más. Disfrútalo y vívelo al máximo fofi, muchísimas felicidades por tu primer mundial”, se lee en la publicación.

Sebastián Cáceres tuvo gran fiesta familiar previo al Mundial 2026

En el post, Alana también compartió fotos donde aparece junto a Cáceres en una fiesta con temática mundialista y uruguaya. En esta reunión también se observan a varios amigos y familiares del futbolista sudamericano, así como una gran estampa Panini con su rostro.