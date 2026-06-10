    Mundial 2026

    Uruguay llegó a Playa del Carmen para su debut en el Mundial 2026

    Los dirigidos por Marcelo Bielsa ya están en tierras mexicanas para afinar últimos detalles.

    Por:
    Antonio Maldonado
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    Video Uruguay aterrizó en Playa del Carmen previo a su debut en el Mundial

    La Selección de Uruguay llegó durante la mañana de este miércoles a Playa del Carmen para afinar detalles de cara a su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras viajar de madrugada desde el aeropuerto de Carrasco rumbo a tierras mexicanas en un vuelo chárter.

    Decenas de personas se dieron cita en la terminal aérea de Montevideo para despedir a la Celeste en medio de una fiesta que demuestra las altas expectativas que tiene la afición en el proyecto de Marcelo Bielsa en esta Copa del Mundo.

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    Su arribo a Quintana Roo se suscitó con tranquilidad, alejados de la gente y con un fuerte operativo de seguridad tal y como lo solicitó el entrenador del conjunto uruguayo, por lo que de inmediato fueron trasladados a su hotel para descansar.

    La escuadra charrúa tendrá su búnker de concentración en el Resort Mayakoba, en donde fueron recibidos con una ceremonia maya para darles la bienvenida para que se sientan cómodos durante su estancia en tierras mexicanas que será durante la fase de grupos.

    ¿Cuándo será la presentación de Uruguay en la Copa del Mundo?

    La Celeste debutará en el Mundial el próximo lunes 15 de junio cuando se enfrente a la Selección de Arabia Saudita como parte de las actividades del Grupo H, en donde comparten sector con España y Cabo Verde.

    Uruguay tratará de recuperar la máxima gloria del futbol, ya que se ha proclamado campeona del mundo en dos ocasiones en las ediciones de 1930 y 1950.

    Video Uruguay escoge la Riviera Maya para su búnker mundialista
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