Mundial 2026 Ronald Araújo rompe silencio sobre su lesión; viaja a México para unirse a Uruguay El defensa charrúa dio detalles acerca de su lesión provocada por un entrenamiento de Marcelo Bielsa, previo al Mundial 2026.

Por: Ricardo Escartín Mondragón Síguenos en Google

Video Ronald Araújo rompe silencio sobre su lesión; viaja para unirse a Uruguay rumbo al Mundial 2026



Ronald Araújo se incorporará a la concentración de Uruguay en la Rivera Maya luego de haber emprendido un viaje a España desde Montevideo para someterse a un tratamiento que le ayudará a recuperarse de una lesión previo al debut de 'La Celeste' en el Mundial 2026.

Araújo ha acaparado la atención del combinado sudamericano luego de que su hermano culpara a Marcelo Bielsa por la lesión del elemento del FC Barcelona.

PUBLICIDAD

Este miércoles, se le vio al defensor charrúa en el aeropuerto de Montevideo para emprender su viaje a México, en donde declaró cuál fue la decisión por la cual se fue al país ibérico a recuperarse:

“Bueno porque ahí tengo a mi gente de confianza y fui a hacer un buen tratamiento con el consentimiento del cuerpo técnico y bien, la verdad que bien.”

Araújo, quien dijo tener una “pequeña lesión en el gemelo” también reveló que su decisión se debió a que el tratamiento no podía llevarlo a cabo más que en la capital española.

“Porque sólo existe ahí, en Madrid, y bueno no sabría explicarte lógicamente lo que es, pero es algo rápido.”

También se le preguntó si estará en óptimas condiciones para jugar el primer partido de Uruguay en el Mundial 2026, por lo que respondió con dudas.

“No puedo confirmarte eso pero voy a trabajar”.

Por último, Ronald Araújo se le vio tranquilo al afirmar el poco peligro que existe en lo físico luego de tomar varios vuelos en poco tiempo.

"No hay ningún riesgo, aparte todo el vuelo lo dormí toda la noche, y todavía tenemos tiempo así que a recuperar bien, a viajar esta noche y a recuperar cuando lleguemos”.

RONALD ARAÚJO NO ESTARÁ EN EL DEBUT DE URUGUAY ANTE ARABIA SAUDITA EN EL MUNDIAL 2026

Según medios de Uruguay, Araújo no está en planes de Marcelo Bielsa para formar parte del once inicial de ‘La Celeste’ ante Arabia Saudita, en su primer partido del Mundial 2026.