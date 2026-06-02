Mundial 2026 Selección de Turquía: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 El conjunto europeo ya tiene a sus futbolistas para la competencia de la FIFA.

Video Selección de Turquía: Convocados en lista para el Mundial 2026

Con Arda Guler, del Barcelona, y Yildiz Kenan, de la Juventus, a la cabeza, Turquía dio a conocer su lista de 26 jugadores que participarán en el Mundial 2026.

El combinado otomano no está en una Copa del Mundo desde Corea Japón 2002 en donde alcanzó las Semifinales del torneo y quedó en tercer sitio.

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Así que luego de 24 años retorna y lo hará con sus mejores hombres convocados por el director técnico Vincenzo Montella.

Además de Guler y Kenan, destacan Bayindir Altay, del Manchester United, Celik Zeki, de la Roma, Ozcan Salih, de Borussia Dortmund, Calhanoglu Hakan, del Inter y Uzun Can, del Eintracht Frankfurt.

Turquía está ubicada en el Grupo D de la competencia de la FIFA junto con Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Abrirá ante Australia el 14 junio, luego jugará contra Paraguay el 20 y su tercer duelo será ante, Estados Unidos, el 26.

Lista de jugadores de Turquía para el Mundial 2026:

Porteros

Bayindir Altay (Manchester United FC)

Gunok Mert (Fenerbahçe SK)

Cakir Ugurcan (Galatasaray SK)

Defensas

Celik Zeki (AS Roma)

Soyuncu Caglar (Fenerbahçe SK)

Demiral Merih (Al Ahli FC)

Elmali Eren (Galatasaray SK)

Bardakci Abdulkerim (Galatasaray SK)

Kabak Ozan (TSG Hoffenheim)

Muldur Mert (Fenerbahçe SK)

Kadioglu Ferdi (Brighton & Hove Albion FC)

Akaydin Samet (Çaykur Rizespor)

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Centrocampistas

Ozcan Salih (Borussia Dortmund)

Calhanoglu Hakan (FC Internazionale Milano)

Yuksek Ismail (Fenerbahçe SK)

Kokcu Orkun (Beşiktaş JK)

Ayhan Kaan (Galatasaray SK)

Delanteros

Akturkoglu Kerem (Fenerbahçe SK)

Gul Deniz (FC Porto)

Yildiz Kenan (Juventus FC)

Kahveci Irfan Can (Kasımpaşa SK)

Akgun Yunus (Galatasaray SK)

Yilmaz Baris Alper (Galatasaray SK)

Aydin Oguz (Fenerbahçe SK)

Uzun Can (Eintracht Frankfurt)

Guler Arda (Real Madrid C. F.)