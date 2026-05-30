Turquía 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Turquía Los turcos, con apenas dos participaciones en el pasado en Mundiales, llegaron más lejos que muchas selecciones tras acabar con un Tercer Lugar.

Video Resumen | Turquía regresa a una Copa del Mundo luego de 24 años

La Selección de Turquía se clasificó al Mundial 2026 luego de ganar la Ruta C a Rumania y en la Final a Kosovo. Jugará su tercera Copa del Mundo de la FIFA, pero ha llegado a instancias más lejanas que otras naciones con más participaciones mundialistas.

Los turcos jugaron su primer Mundial en Suiza 1954 y no pasaron de la Primera Ronda; fue hasta Corea-Japón 2002 que alcanzaron las Semifinales de manera sorpresiva, no alcanzaron la Final, pero sí subieron al podio con el Tercer Lugar.

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TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE TURQUÍA

Si bien no cuenta con un título ni en Mundiales, Eurocopas o en la reciente Nations League, la Selección de Turquía ha estado muy cerca de conseguirlo. La experiencia de Brasil les truncó el sueño en la edición de 2002 cuando los eliminó con apurado 1-0 en Semifinales.

En la Eurocopa llegó también hasta Semifinales, curiosamente dentro de este mismo siglo, fue en Austria y Suiza 2008 cuando arribaron hasta las Semifinales, pero fueron derrotados por Alemania, también con un gol de diferencia; 3-2.

En la UEFA Nations League quedó en primer lugar y el ascenso dentro de la Liga C, pero muy lejos de conquistar en realidad el trofeo de la competición. Ahora, la Selección de Turquía vuelve a una Copa del Mundo de la FIFA tras cinco ediciones ausente y tratará de dar una nueva sorpresa, por primera vez en el Continente Americano.