Turquía 2026 Turquía en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador Será la tercera participación de los turcos en una Copa del Mundo de la FIFA, después de lograr el tercer lugar en el mundial de Corea Japón 2002.

Video Resumen | Turquía regresa a una Copa del Mundo luego de 24 años

P La Selección de Turquía logró su clasificación al Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Rumanía en semifinal y a Kosovo también 1-0 en la Final de los playoffs de la UEFA. Obtuvo uno de los últimos cuatro boletos para jugar la Copa Mundial que se jugará este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Turquía se integró al Grupo D, en el que tendrá como rivales a Australia, Paraguay y Estados Unidos, uno de los tres países anfitriones.

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TURQUÍA EN MUNDIALES

La Selección de Turquía ha jugado dos mundiales. En Suiza 1954 se quedó en fase de grupos, pero en Corea-Japón 2002 sorprendió a los fans del balompié llegando a fase final.

Turquía tiene historia, pues en una ocasión se retiró de la justa veraniega. Esto ocurrió en el mundial de Brasil de 1950, donde a pesar de haber clasificado al vencer a Siria, se retiró debido a problemas económicos y el contexto de la posguerra.

Después de 24 años, Turquía vuelve a tener presencia en un mundial. Su mejor actuación fue alcanzar el tercer lugar en la Copa Mundial de Corea-Japón 2002, venciendo 3-2 al local Corea del Sur con un gol de Hakan Sukur a los 11 segundos de iniciado el juego, convirtiéndolo en el gol más rápido de los mundiales.

Participaciones en Mundiales: 3 con la del Mundial 2026

Títulos: Ninguno

Mejor posición: tercer lugar en el mundial de Corea-Japón 2002

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE TURQUÍA EN MUNDIALES

El primer Mundial que jugó Turquía fue Suiza 1954, donde se quedó en primera fase; 48 años después volvió a la Copa del Mundo, siendo vencido 1-0 por Brasil en semifinal con un gol de Ronaldo, pero logró el tercer lugar tras derrotar 3-2 a Corea del Sur, uno de los países anfitriones.

Tres jugadores de la selección turca comparten el puesto de máximo goleador en un Mundial: Suat Mamat y Burhan Sargun en 1954 e Ilhan Mansiz en 2002, con tres goles cada uno. El delantero Hakan Sukur logró el récord del gol más rápido en un mundial al anotar a los 11 segundos a Corea del Sur en 2002 en el partido por el tercer puesto.

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ENTRENADOR DE LA SELECCIÓN DE TURQUÍA PARA EL MUNDIAL 2026

El italiano Vincenzo Montella es el director técnico de los turcos desde septiembre de 2023, en su primer partido con este puesto consiguió una victoria 1-0 frente a Croacia. Clasificó a Turquía a la Eurocopa en 2024, subió al equipo a la Liga A de la Nations League y obtuvo el pase a este Mundial 2026.