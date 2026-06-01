Mundial 2026 Turquía derrota a Macedonia del Norte de cara al debut en el Mundial 2026 Los turcos luce bien para el arranque de la Copa del Mundo este verano.

Video ¡Gol de vestidor de Turquía! Orkun Kökçü anota al minuto uno

La selección de Turquía derrotó a Macedonia del Norte en partido de preparación de cara a su debut en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 este verano.

El combinado turco inició el partido sin su máxima estrella, Arda Guler, jugador del Real Madrid que apareció en la banca para el compromiso amistoso.

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Los macedonios apenas se acomodaban en la cancha cuando los locales abrieron el marcador antes del minuto de juego gracias a una jugada por la banda y un centro para la definición de Orkun Kokcu.

La superioridad de Turquía fue evidente y para el cuarto de hora aumentaron la ventaja a dos goles con el tanto de Can Uzun. Todo inició con un robo de balón a media cancha que Uzun se encargó de concretar con un potente disaro colocado a primer poste.

La cuenta para Turquía siguió aumentado en los primeros minutos del segundo tiempo gracias al centro bombeado a segundo poste que Deniz Gul remató de cabeza cruzado para techar al arquero macedonio.

Arda Guler entró a los 61 minutos y fue aplaudido por su afición. El jugador rápidamente quiso participar en el marcador con un centro preciso al corazón del área que sus compañeros delanteros no supieron apreciar.

Pero el jugador del Real Madrid tendría su revancha y al 72 pre-asistió para el cuarto gol de Turquía al pasar de 'taquito' sobre el área grande para el pase y posterior remate de Yilmaz.

Turquía enfrentará a Venezuela ya en territorio mundialista como parte de su último juego de preparación antes de su debut en el Mundial 2026 el sábado 13 de junio ante Australia.

Video ¡Se aplica la nueva regla de la FIFA! Macedonia se tardó en hacer el saque de meta

SELECCIÓN DE TURQUÍA EN COPAS DEL MUNDO

Después de 24 años, Turquía vuelve a tener presencia en un mundial.

Su mejor actuación fue alcanzar el tercer lugar en la Copa Mundial de Corea-Japón 2002, venciendo 3-2 al local Corea del Sur con un gol de Hakan Sukur a los 11 segundos de iniciado el juego, convirtiéndolo en el gol más rápido de los mundiales.

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