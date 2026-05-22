Turquía 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Turquía en la historia? Hakan Sükür es el máximo goleador del seleccionado turco en la historia, Kerem Aktürkoglü es uno de los de la actualidad, pero lejos del histórico romperredes.

Video Resumen | Turquía regresa a una Copa del Mundo luego de 24 años

La Selección de Turquía volvió a una Copa del Mundo de la FIFA después de más de 20 años ausente, lo hace para el Mundial 2026 a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá en lo que es su tercera justa en la historia.

El combinado turco clasificó luego de ganar una de las rutas de los Playoffs de la UEFA después de vencer a Rumanía y a Kosovo, a ambos por idéntico marcador de 1-0. Turquía quedó instalada en el Grupo D, donde está uno de los anfitriones, Estados Unidos, además de Paraguay y Australia.

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MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE TURQUÍA

A nivel internacional, Sükür Hakan es el máximo goleador en la historia de Turquía luego de haber marcado 51 goles entre juegos amistosos, clasificatorias tanto a Mundiales como a Eurocopas e incluso uno en una Copa del Mundo.

Sükür Hakan llegó a jugar para el Inter de Milán, Parma y Blackburn Rovers, entre los más destacados; pero su identidad radica en el Galatasaray, donde estuvo en tres épocas distintas y con el que ganó ocho ligas y cinco copas de Turquía.

Estos son los máximos goleadores de la Selección de Turquía en su historia:

Sükür Hakan, 51 goles

Yilmaz burak, 31 goles

Hakan Calhanoglu, 22 goles

Sanli Tuncay, 22 goles

Kücükandonyadis Lefter, 21 goles

GOLEADORES DE TURQUÍA EN MUNDIALES

Los nombres cambian cuando se trata de enlista a los goleador de la Selección de Turquía sólo en Copas del Mundo; son tres los romperredes en esta justa en sólo dos ediciones en las que ha participado.

Suat Mamat y Burhan Sargun marcaron tres goles cada uno en el Mundial de Suiza 1954, mientras que Ílhan Mansiz hizo también tres pero en la edición de Corea y Japón 2002, donde Turquía acabó con el Tercer Lugar.

Suat Mamat marcó goles a Alemania Federal y doblete a Corea del Sur; Burhan Sargun los marcó en un sólo juego luego de hacer hat-trick a los surcoreanos

Los goles de Ílhan Mansiz, por su parte, fue uno a Senegal en tiempos extra y doblete a Corea del Sur en el Juego por el Tercer Lugar.