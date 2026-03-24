Mundial 2026 México vs. Portugal: el combinado lusitano llegó a su hotel de concentración Los lusitanos llegaron la noche de este martes a su resort en la Riviera Maya para preparar el partido amistoso en la reinauguración del Estadio Banorte.

Video Así fue la llegada de Portugal a su hotel de concentración en México

La Selección de Portugal llegó la noche de este martes a su hotel de concentración en territorio mexicano para el partido amistoso que sostendrá frente a la Selección Mexicana en lo que será también la reinauguración del Estadio Banorte, o también conocido como Estadio Azteca.

El conjunto lusitano, con algunas bajas por lesión como la de Cristiano Ronaldo y Diogo Costa, entre otras, se hospedará en un resorte en la Riviera Maya, en Mayakoba, donde contará con todas las facilidades para preparar sus dos partidos de esta Fecha FIFA.

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Luego del juego México vs. Portugal, los dirigidos por Roberto Martínez se medirán a la Selección de Estados Unidos en Atlanta, Georgia, uno de los estadios que tuvo complicaciones para quitar el patrocinador como lo estipula la FIFA.

La Selección de Portugal llegó encabezada por el entrenador Roberto Martínez y con la novedad de contar entre sus filas con el goleador de la Liga MX y actual bicampeón del torneo mexicano, Paulinho; además, entre sus filas estará otro Red Devil, Bruno Fernandes, pero éste del Manchester United.

Cabe recordar que la Selección de Portugal se encontró ubicada en el Grupo K del Mundial 2026 donde se medirá Uzbekistán, Colombia y un equipo ganador del Repechaje Intercontinental que saldrá de entre Jamaica, RD Congo y Nueva Caledonia.