Mundial 2026 Así fue la instalación de la cancha del estadio Banorte A unos días de la reinauguración del mítico inmueble se dio a conocer el proceso de sembrado del césped

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Así se construyó la cancha del estadio Banorte

A unos días de la reinauguración del estadio Banorte se presentó como f ue el proceso que se llevó a cabo para la instalación de la cancha del mítico inmueble.

Fue la cuenta oficial de la Ciudad de México, sede de la Copa Mundial de la FIFA 26, quien publicó un video mostrando la instalación del césped donde rodará el esférico para la justa mundialista

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“La cancha del #EstadioCiudadDeMéxico renace con un trabajo de clase mundial: el proceso inició con un cosido sintético durante 7 días ininterrumpidos, colocando fibras a 18 cm de profundidad cada 2 cm. Para el proceso de sembrado - que inició el 29 de diciembre - se utilizaron 350 kg de semillas, con un 84% del tipo Ryegrass y un 16% de la variedad Kentucky Bluegrass. Con esto, nuestro estadio tiene un césped de clase mundial”, detalló la sede mundialista.

El estadio Banorte cerró sus puertas en el 2024 para comenzar con su remodelación de cara al Mundial 2026.