Mundial 2026 Fechas y horarios de los juegos de Nueva Zelanda en el Mundial 2026 Nueva Zelanda disputará su tercera Copa Mundial de la FIFA en el Grupo G.

Los All Whites aseguraron su clasificación al Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Nueva Caledonia en la final de las eliminatorias de la OFC.

Con ese resultado, el conjunto oceánico confirmó su presencia en Norteamérica por tercera ocasión en su historia, luego de sus participaciones en 1982 y 2010.

En esta nueva edición, el equipo buscará competir en un grupo exigente y sumar una actuación que marque un avance respecto a sus antecedentes mundialistas.

Nueva Zelanda y su desafío en el Grupo G

El seleccionado oceánico integra el Grupo G junto a Bélgica, Egipto e Irán, una zona donde enfrentará a equipos con mayor experiencia internacional.

Superar la fase de grupos sería un resultado histórico para Nueva Zelanda, que en sus dos Copas del Mundo anteriores no consiguió victorias en la primera ronda.

El hombre del equipo es Chris Wood, delantero del Nottingham Forest y referente ofensivo del seleccionado.

Calendario completo de Nueva Zelanda en la fase de grupos

Nueva Zelanda disputará sus tres encuentros en sedes de Estados Unidos y Canadá. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.

Lunes 15 de junio de 2026

● Irán vs. Nueva Zelanda en Estadio Los Ángeles a las 19:00 MX y 21:00 ET

Domingo 21 de junio de 2026

● Nueva Zelanda vs. Egipto en Estadio BC Place Vancouver a las 19:00 MX y 21:00 ET

Viernes 26 de junio de 2026