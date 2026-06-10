Mundial 2026 Cuál fue la mejor actuación de la Selección de Noruega en un Mundial FIFA Los Vikingos Rojos tendrán una reaparición en las Copas del Mundo luego de varios años de no clasificar.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Erling Haaland sueña con ser campeón del mundo con Noruega

La Copa del Mundo 2026 de la FIFA tiene definidos sus grupos tras el sorteo y en ellos aparece la Selección Catar, equipo que repite de forma consecutiva a una justa mundialista.

Solo falta conocer a seis países invitados al Mundial, mismos que conseguirán su boleto a través del repechaje que se disputará meses antes de que dé comienzo el torneo.

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Cuál fue la mejor actuación de la Selección de Noruega en un Mundial FIFA

La Selección de Noruega tendrá un regreso especial, ya que desde Francia 1998 no había podido clasificar, ahora, de la mano de Erling Haaland clasificaron de forma perfecta al Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

La escuadra de los Vikingos Rojos tuvo su primera aparición en las Copas del Mundo en Francia 1938, tuvo que esperar hasta Estados Unidos 1994 para un nuevo torneo.