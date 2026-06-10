Mundial 2026 Insólito: Selección de Noruega lleva 300 kg de pescado al Mundial 2026 Los Vikingos viajaron a Estados Unidos con kilos de comida típica de su país y tres chefs de renombre.

Selección de Noruega. Imagen Getty Images

La Selección de Noruega regresa a un Mundial tras 28 años de ausencia y con una generación dorada de futbolistas liderada por Erling Haaland y Martin Odegaard.

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Los Vikingos son candidatos a ser el caballo negro de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y no quieren defraudar las expectativas que la gente de su país ha puesto sobre ellos.

Para ello, la Federación Noruega de Futbol está haciendo todo lo que está en sus manos para cuidar la alimentación de sus jugadores y que tengan el mejor rendimiento posible dentro de la cancha en busca de una actuación histórica en la Copa del Mundo.

En ese sentido, el medio Globo reporta que la Selección de Noruega envió grandes cantidades de comida típica del país como 300 kg de pescado (pargo rojo), 116 kg de queso marrón y 6 mil naranjas, entre otros productos.

Además, entre la delegación noruega, viajaron a Estados Unidos tres chefs reconocidos del país: Aron Espeland, Eirik Tufte y Christian Karlsson, quien es el jefe de cocina de la selección desde la década de 1990.

¿Cuándo debuta la Selección de Noruega en el Mundial 2026?

Los Vikingos conforman el grupo de la muerte de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Grupo I, junto a Francia, Senegal e Irak, ante quien debutará el próximo martes 16 de junio.

Irak vs. Noruega – 16 de junio – Estadio Boston

Noruega vs. Senegal – 22 de junio – Estadio Nueva York/Nueva Jersey

Noruega vs. Francia – 26 de junio – Estadio Boston

Noruega se clasificó de forma directa al Mundial 2026 tras ganar el Grupo I de las Eliminatorias de la UEFA con 24 puntos, por encima de Italia (18), Israel (12), Estonia (4) y Moldavia (1).

