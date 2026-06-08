Mundial 2026 Erling Haaland sueña con ganar el Mundial 2026 con la Selección de Noruega El delantero del Manchester City está ansioso por jugar su primera Copa del Mundo.

Video Erling Haaland sueña con ser campeón del mundo con Noruega

Erling Haaland, delantero del Manchester City, sueña con ser campeón en el Mundial 2026, torneo que significará su debut en una Copa del Mundo con la Selección de Noruega.

En una entrevista para Instagram, Haaland fue cuestionado sobre la posibilidad de levantar el anhelado trofeo el próximo 19 de julio en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

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“¿Si Noruega ganara la Copa del Mundo? Wow, no sé lo que haría. Eso sería mi más grande logro. Será increíble. Estoy muy ansioso por ello”, respondió el goleador del Manchester City.

Noruega regresa a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, su última participación fue en Francia 1998, donde llegó a los Octavos de Final.

Erling Haaland se dijo feliz de ser parte del grupo que volverá al Mundial, sobre todo en Estados Unidos, donde Noruega disputó la edición de 1994, 56 años después de su primera participación en Copas del Mundo: Francia 1938.

“En Noruega hay mucha emoción, por supuesto. Han pasado 28 años desde la última Copa del Mundo en que participó Noruega. Así que finalmente calificamos. La gente está super feliz, emocionada y puedes sentir como una mezcla entre excitación y nerviosismo. El poder jugar un Mundial, especialmente en Estados Unidos, es siempre especial”, expresó.

Erling Haaland llega al Mundial 2026 con 25 años y tras registrar 38 goles y nueve asistencias en 52 apariciones con el Manchester City en la última temporada.

Con la Selección de Noruega, el Androide suma 55 goles en 50 apariciones desde su debut en septiembre del 2019.

Noruega enfrentará a Irak, Senegal y Francia en la Fase de Grupos del Mundial 2026.