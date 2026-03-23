Selección Mexicana realiza su primer entrenamiento previo al juego vs. Portugal
El sábado 28, México recibe a Portugal como parte de la reinauguración del Estadio Banorte.
La Selección Mexicana de Javier Aguirre ya prepara el partido amistoso ante Portugal de este sábado 28 de marzo en la cancha del nuevo Estadio Banorte a poco menos de tres meses del arranque de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
El combinado del Vasco realizó su primer entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Ciudad de México con un plantel que de a poco a sumado a sus distintas figuras de la Liga MX y el extranjero.
Destacan la presencia de Raúl Jiménez, quien el sábado anotó un emotivo gol con Fulham tras el fellecimiento de su padre.
También reportaron jugadores clave como Alexis Vega, quien superó su lesión y ya suma dos juegos con Toluca en el Clausura 2026 para llegar con ritmo a los exigentes compromisos de preparación.
Otros que ya entrenaron con el Tri son Julián Quiñones, Armando ‘Hormiga’ González, Israel Reyes, Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Erick Sánchez, Guillermo Ochoa, entre otros.
Se espera que el lunes por la noche lleguen a México los jugadores del Atlético de Madrid y Real Betis, Oved Vargas y Álvaro Fidalgo, respectivamente.
México enfrentará primero a Portugal para reinaugurar el Estadio Banorte y días después viajará al Soldier Field de Chicago para enfrentar a Bélgica.
CONVOCATORIA DE MÉXICO VS. PORTUGAL Y BÉLGICA
Javier Aguirre hace varios cambios en relación a las convocatorias pasadas donde tuvo mayoría de jugadores de la Liga MX al ser compromisos no jugados en Fecha FIFA.
Estos son los 26 jugdores llamados por el 'Vasco' Aguirre para la Fecha FIFA de marzo, con cinco elementos de las Chivas, como base en esta convocatoria.
- PORTEROS: Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos Laguna), Guillermo Ochoa (AEL Limassol/Chipre).
- DEFENSAS: Johan Vásquez (Genoa/Italia), Jorge Sánchez (PAOK/Grecia), César Montes (Lokomotiv Moscú/Rusia), Richard Ledezma (Chivas), Jesús Angulo (Tigres), Israel Reyes (América), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca).
- MEDIOCAMPISTAS: Álvaro Fidalgo (Betis/España), Obed Vargas (Atlético de Madrid/España), Orbelín Pineda (AEK Atenas/Grecia), Erik Lira (Cruz Azul), Denzell García (FC Juárez), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Chivas), Erick Sánchez (América).
- DELANTEROS: Raúl Jiménez (Fulham/Inglaterra), Germán Berterame (Inter Miami/USA), Julián Quiñones (Al-Qadsiah/Arabia Saudita), Roberto Alvarado (Chivas), Armando González (Chivas) y Alexis Vega (Toluca) y Guillermo Martínez (Pumas).
Luego de estos partidos de Fecha FIFA, los siguientes compromisos de la Selección Mexicana serán previo al Mundial 2026 ante Ghana, Australia y Serbia.