Estadios Mundial 2026 Estadio Banorte supera pruebas de audio y video de cara a su reinauguración El mítico inmueble reabrirá sus puertas este 28 de marzo cuando se enfenten México y Portugal.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video El estadio Banorte supera las pruebas de audio y video

A pocos días de la reinauguración del estadio Banorte donde la Selección Mexicana se enfrentará a Portugal, se dio a conocer que el i nmueble paso una prueba más con miras al Mundial del 2026.

A través de redes sociales, Grupo Ollamani informó con emoción que el Coloso de Santa Ursula p asó las pruebas finales de audio y video.

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"Nuestro #EstadioBanorte ha superado esta noche l as pruebas finales de audio y video en presencia de autoridades del futbol nacionales e internacionales. Nos estamos alistando para recibir a todos los aficionados en una experiencia que será única”, publicó Grupo Ollamani.

Este mensaje fue acompañado de un video donde se aprecia parte de las pruebas que se realizaron en la que se luce como está quedando el estadio Banorte a días del partido del Tri.

De igual forma compartieron fotografías del exterior del i nmueble donde ya luce en lo alto el nombre del estadio.