Fulham Raúl Jiménez rompe en llanto tras anotar gol de penal en victoria del Fulham El mexicano entró al 82 y dedicó la anotación a su padre fallecido recientemente.

Video Raúl Jiménez anota de penal con Fulham y dedica gol a su padre fallecido

Raúl Jiménez anotó en la victoria del Fulham ante Burnley y protagonizó un emotivo momento al dedicar la anotación en memoria de su padre fallecido.

El delantero mexicano no arrancó de titular y entró al partido hasta el minuto 82 cuando el Fulham había dado la vuelta al marcador 2-1 con goles de Harry Wilson y Josh King, pero pendiente de no regalar el empate de último momento.

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Jiménez tardó poco menos de 13 minutos para pesar en el partido cuando tomó un pase filtrado en el área, controló y cuando se perfilaba para disparar el defensa Josh Laurent lo empujó por la espalda provocando la pena máxima.

El delantero de la Selección Mexicana, haciendo justicia a su inmejorable porcentaje de penales anotados, no decepcionó y cobró a la derecha para anotar el 3-1 definitivo ante su casa.

El gesto que le dio la vuelta al mundo fue el festejo de Raúl, quien se hincó para dedicar el gol al cielo en memoria de su padre y mientras se dirigía al centro del campo para reanudar el partido el mexicano soltó algunas lágrimas.

Con su anotación en la Jornada 31 de la Premier League, Raúl Jiménez se convirtió en el cuarto mejor anotador en la historia del Fulham con 28 tantos.