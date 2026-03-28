    Mundial 2026

    México vs. Portugal: Afición planea corear nombre de Cristiano Ronaldo en pleno partido

    El delantero Raúl Jiménez y el fallecido Diogo Jota también figuran en el plan de los seguidores mexicanos.

    Por:Juan Regis
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    Video El plan de la afición mexicana en pleno partido por la ausencia de CR7

    El partido amistoso de este sábado 28 de marzo entre México y Portugal tiene a la afición mexicana emocionada y esto es lo que planea hacer en pleno partido a celebrarse en la inauguración del Estadio Banorte.

    En días recientes al juego que verá la reapertura de puertas del nuevo Coloso de Santa Úrsula, circula en redes sociales el plan de los fans mexicanos que involucra a Cristiano Ronaldo, a Raúl Jiménez y al jugador portugués fallecido Diogo Jota.

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    Varias publicaciones en la red proponen que al minuto 7 del juego se coree el nombre de Cristiano Ronaldo como una forma de honrar su legado tras su ausencia por lesión.

    Después, al minuto 9, se tienen en mente un minuto de aplausos en memoria de Raúl Jiménez Vega, padre del delantero de la Selección Mexicana fallecido hace un par de semanas.

    Finalmente, al minuto 20, se busca realizar otro minuto de aplausos en honor a Diogo Jota, exjugador del Liverpool y de la Selección de Portugal, fallecido en julio pasado tras un accidente automovilístico.

    México celebrará la reinauguración del Estadio Banorte, donde busca mantener el invicto de 45 años ante equipos europeos, con la novedad de la primera convocatoria de Álvaro Fidalgo.

    CUÁNDO ES EL MÉXICO VS. PORTUGAL RUMBO AL MUNDIAL 2026

    Este partido amistoso de México vs. Portugal es de alto nivel para la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo y servirá de preámbulo para el México vs. Bélgica que se jugará en Dallas.

    • Fecha del México vs. Portugal: El partido será el sábado 28 de marzo en el Estadio Banorte en la Ciudad de México, México.
    • Horario del México vs. Portugal: Este juego iniciará a las 19:00 horas del centro de México, así como a las 21:00 horas del ET, 20:00 horas del CT y 18:00 horas del PT en Estados Unidos.
    • Dónde ver el México vs. Portugal: Este encuentro lo podrás disfrutar en México a través de Canal 5, TUDN y Disponible en ViX; en Estados Unidos lo podrás ver por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX.

    Para este encuentro se espera la presencia de cerca de 85 mil aficionados que podrán disfrutar de la nueva cara del Estadio Banorte para el Mundial 2026.

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