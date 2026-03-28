Mundial 2026 México pone a prueba su invicto de 45 años ante europeos en el Estadio Banorte Seleccionados portugueses se dicen honrados y privilegiados de jugar en un histórico estadio.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video México expone su invcto ante selecciones europeas en su regreso al Estadio Banorte

El Estadio Banorte se encuentra listo para abrir sus puertas nuevamente. La casa de la selección mexicana que tantas alegrías le ha brindado a los aficionados, pero que también ha dejado algunas heridas a nivel futbolístico.

El inmueble inaugurado en 1966 recibirá a una de las selecciones más llamativas en la actualidad que, pese a no contar en sus filas con Cristiano Ronaldo, guarda esa etiqueta de potencia.

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Pocas selecciones europeas han tenido la posibilidad de jugar en este icónico inmueble; por ende, pocas son las derrotas del Tri en casa ante rivales provenientes de esta índole.

¿Cuándo perdió México por última vez en casa ante un rival europeo?



La última de ellas se produjo el 23 de junio de 1981 frente a España, donde se destacó Juanito al marcar en dos ocasiones. Ahora los lusitanos desean terminar con esa imbatibilidad mexicana y salir del Coloso de Santa Úrsula con la victoria.

“No es fácil para una selección europea jugar en el Azteca, es un buen desafío. Sabemos que la Selección Mexicana en casa no pierde en mucho tiempo contra una selección europea, respetamos eso. Pienso que muestra la dificultad para selecciones europeas y es un desafío, es la mejor preparación para un mundial”, destacó Roberto Martínez, estratega de los europeos.

Bruno Fernandes califica de privilegio jugar en el Estadio Banorte



Por otra parte, el centrocampista Bruno Fernandes compartió las emociones tan especiales que es para los portugueses pisar un mítico campo que albergará su tercera Copa del Mundo y donde estrellas como Pelé y Diego Maradona salieron campeones.