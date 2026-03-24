Portugal 2026 Cristiano sí concentra con la selección de Portugal sin venir a México El jugador estuvo para atender temas comerciales y de promoción de las nuevas playeras de su selección.

Video México vs. Portugal: Cristano Ronaldo sí concentra con el cuadro lusitano

Cristiano Ronaldo concentró con la selección de Portugal a pesar de estar convocado para los partidos ante México y Estados Unidos en esta Fecha FIFA de marzo.

La noticia se ha viralizado a través de las redes sociales con la esperanza de algunos aficionados de poderlo ver en el partido de México vs. Portugal en el Estadio Banorte, pero en realidad no se dará eso.

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¿POR QUÉ CONCENTRÓ CRISTIANO RONALDO CON SU SELECCIÓN?



El motivo de la aparición de Cristiano Ronaldo en el búnker de Portugal en Lisboa fue para atender asuntos comerciales y de promoción por las playeras que usará su selección para el Mundial 2026.

Tras la revelación de varios jerseys para la Copa del Mundo, la intención del cuadro lusitano fue tener a todas sus figuras para una sesión de video y fotografía para poder difundir cómo se ven los jugadores con las nuevas camisetas.

Se espera que Cristiano Ronaldo regrese a las canchas tras la Fecha FIFA de marzo, esto en voz de su técnico del Al-Nassr de Arabia Saudita, Jorge Jesús, y su primer juego sería el 3 de abril.

La lesión de Cristiano Ronaldo fue en el tendón de la corva y eso originó que Roberto Martínez no lo contemplara para la convocatoria de estos compromisos internacionales en América.