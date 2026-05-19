    Selección Mexicana

    México vs. Ghana: Canales y dónde ver el partido amistoso rumbo al Mundial 2026

    La Selección Mexicana inicia sus últimos juegos de preparación y acá te decimos dónde poder verlo.

    Por:Redacción
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    Video Horario y dónde ver el partido amistoso México vs. Ghana rumbo al Mundial 2026

    La Selección Mexicana comienza la fase final de su preparación al Mundial 2026 con el partido amistoso de México vs. Ghana este viernes 22 de mayo en Puebla.

    Acá puedes encontrar la información de dónde ver, a qué hora y en qué canales puedes seguir este partido del futbol mexicano EN VIVO.

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    AMISTOSO SELECCIÓN MEXICANA


    México vs. Ghana es el primero de tres partidos amistosos que tendrá la Selección Mexicana antes de su debut en la Copa Mundial 2026 el siguiente 11 de junio.

    México vs. Ghana

    • FECHA: Viernes 22 de mayo.
    • HORARIO: 20:00 horas CT de México y 22:00 horas ET, 21:00 horas CT y 19:00 horas PT en Estados Unidos.
    • DÓNDE VER: En México por Canal 5, TUDN y Disponible en ViX; en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX.
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