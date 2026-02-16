Marruecos 2026 Fechas y horarios de los juegos de Marruecos en el Mundial 2026 Marruecos volverá a la Copa Mundial de la FIFA 26 tras su histórica actuación en 2022.

Por: Daniel Corona

Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

Los Leones del Atlas aseguraron su presencia en el Mundial 2026 con una contundente victoria 5 - 0 sobre Níger, convirtiéndose en la primera selección africana en confirmar su clasificación al torneo.

Después de alcanzar las semifinales en Qatar 2022, el equipo marroquí buscará demostrar que aquel logro no fue una excepción.

La selección dirigida por Walid Regragui llega con expectativas altas y con una generación que combina experiencia internacional y talento joven en ascenso.

Marruecos y su reto tras el cuarto lugar de 2022

El seleccionado africano afrontará el Grupo C con la presión de repetir una actuación destacada.

En esta ocasión compartirá sector con Brasil, Haití y Escocia, en una zona que exigirá regularidad desde el primer partido.

El plantel cuenta con figuras consolidadas en Europa como Achraf Hakimi, Brahim Díaz y Ben Seghir, además de jóvenes promesas que han generado expectativa en el entorno del equipo.

Así puedes ver los partidos de Marruecos en ViX

La sede de Marruecos y en general, de toda la Copa Mundial de la FIFA 26 es ViX, plataforma que conta con los derechos de transmisión de todo el torneo.

Actualmente, puedes adquirir el Pase Mundial 2026 en promoción por $499 MXN. Si aún no estás suscrito a ViX, primero debes de contratar ViX Premium anual, y después activar el Pase Mundial 2026.

Para comenzar, entra a https://todoelmundialporvix.com donde encontrarás toda la información. Inicia sesión o crea tu cuenta y asegura tu acceso al Mundial 2026.

Calendario completo de Marruecos en la fase de grupos

Marruecos disputará sus tres encuentros del Grupo C en sedes de Estados Unidos. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.

Sábado 1 3 de junio de 2026

● Brasil vs. Marruecos en Estadio Nueva York Nueva Jersey a las 16:00 MX, 18:00 ET.

Viernes 19 de junio de 2026

● Escocia vs. Marruecos en Estadio Boston a las 16:00 MX, 18:00 ET

Miércoles 24 de junio de 2026