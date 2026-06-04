Mundial 2026 Por qué le dicen Los Tres Leones a la Selección de Inglaterra: origen e historia del apodo El mote del equipo británico es un recordatorio de la herencia cultural y la identidad nacional.

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La selección de Inglaterra es una de las candidatas a ganar la Copa Mundial de la FIFA con su apodo característico a nivel mundial, Los Tres Leones.

Este sobrenombre que se la da al país en tierras británicas, tiene mucho que ver con su cultura e historia, que data desde el siglo XII que surgió la razón del porqué su apodo.

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El cuadro inglés a veces es llamado como El Equipo de la Rosa, que es poco habitual y que está más ligado al seleccionado de rugby.

HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE INGLATERRA



El apodo de la selección de Inglaterra, de Los Tres Leones, es una referencia total al escudo de armas real inglés que surgió durante el reinado de Ricardo Corazón de León, quien gobernó entre 1189 y 1199.

Los leones simbolizaban la fuerza, el coraje y la nobleza, atributos que Ricardo deseaba reflejar tanto en su persona como en su reino. Al paso de los años, los tres leones se convirtieron en emblema de la realeza inglesa. Los leones están rodeados de diez rosas Tudor, que son emblemas heráldicos tradicionales de Inglaterra.