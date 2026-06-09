Inglaterra 2026 Thomas Tuchel se preocupa por Bukayo Saka a días del Mundial 2026 El estratega alemán confirmó que lo que tiene el elemento ‘Gunner’ es de cuidado.





Por: Ricardo Escartín Mondragón Síguenos en Google

Video Tuchel se preocupa por Saka previa participación de Inglaterra en Mundial 2026

Thomas Tuchel mostró preocupación sobre el estado de salud de Bukayo Saka en conferencia de prensa previo al último partido amistoso de Inglaterra rumbo al Mundial 2026.

El técnico alemán confirmó que el staff del cuadro inglés está monitoreando muy de cerca al jugador del Arsenal que es uno de sus elementos más importantes.

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THOMAS TUCHEL MUESTRA PREOCUPACIÓN POR SAKA PREVIO AL MUNDIAL 2026

Y es que en marzo sufrió una lesión en el tendón de Aquiles, pero disputó partidos con los Gunners para ganar la Premier League y para llegar a la final de la Champions League:

"Tenemos que seguir cuidando a Bukayo, que sufrió una lesión en marzo y la arrastró durante toda la temporada con su club", declaró Thomas Tuchel.

Debido al arrastre de la lesión, Saka no pudo ver acción en la victoria del combinado europeo ante Nueva Zelanda por 1-0.

Bukayo Saka logró, en la temporada 2025/2026 con los Gunners, obtener 11 goles en 49 partidos disputados entre Champions, Premier League, IFL Cup y FA Cup.

Tiene un registro similar con la selección de the 'Trhee Lions', con 14 goles en 48 partidos desde su debut en 2020.