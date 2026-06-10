Mundial 2026 Inglaterra "baila" a Costa Rica en último partido antes del Mundial 2026 El equipo de Thomas Tuchel se declaró listo para el Mundial 2026, con una victoria justa por 3-0 sobre los ticos.

Por: Pedro A. Gálvez Síguenos en Google

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Inglaterra jugó su último partido amistoso antes de debutar en el Mundial 2026 y no tuvo problemas para imponerse por 3-0 a Costa Rica, luego de que una tormenta en Orlando provocara el retraso del encuentro por una hora.

Thomas Tuchel alineó al que probablemente será su once inicial en la Copa del Mundo, a espera de lo que suceda con Bukayo Saka y desde el primer tiempo se fue ganando, gracias a un gol de Declan Rice apenas a los 9 minutos del encuentro. El futbolista del Arsenal disparó dentro del área y tras un desvío, terminó en el fondo de las redes.

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FALLA GARRAFAL DE NONI MADUEKE

El segundo de los ingleses se perdió, después de una falla difícil de creer de Noni Madueke. El futbolista del Arsenal recibió un pase filtrado y se escapó a velocidad, se quitó al guardameta, pero cuando definió de zurda lo mandó al poste.

El encuentro se fue con diferencia de un gol al descanso, pero con Inglaterra dominando a placer y sin ninguna opción clara para los ticos.

PORTERO DE COSTA RICA SALIÓ LESIONADO

A los 57 minutos, Patrick Sequeira, portero de Costa Rica, se quedó tendido en el terreno de juego debido a una lesión muscular que sintió después de un largo despeje.

Las asistencias ingresaron de inmediato a atender al jugador, pero cinco minutos después se tomó la decisión de que abandonara el terreno de juego. En su lugar entró Abraham Madríz.

Inglaterra consiguió el segundo gracias a un penal bien cobrado de Anthony Gordon y así le hizo mayor justicia al marcador, pues durante prácticamente todo el encuentro fue un dominio abrumador del equipo de Thomas Tuchel.

OLLIE WATKINS SENTENCIÓ EL PARTIDO

A los 87 minutos del encuentro, la insistencia al frente de Inglaterra terminó por darle frutos y gracias a dos jugadores del Aston Villa, pusieron el tercero a su favor.

Morgan Rogers recibió por izquierda, recortó hacia el centro y disparó con potencia, pero el arquero logró atajar y en el rebote le quedó a Ollie Watkins, quien solo tuvo que empujar de cabeza hacia el fondo de las redes para marcar el 3-0 definitivo.

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Inglaterra debutará en el Mundial 2026 el miércoles 17 de juno ante Croacia, posteriormente se medirá a Ghana el martes 23 y cerrará la fase de grupos, ante Panamá el sábado 27.