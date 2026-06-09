Inglaterra 2026 Sismo sorprende a Inglaterra en concentración para el Mundial 2026 Un movimiento telúrico se percibió en Florida en donde la selección inglesa mantiene su preparación para su debut en la Copa del Mundo.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Temblor sorprende concentración de la Selección de Inglaterra previo al Mundial 2026

La concentración de la selección de Inglaterra se vio sorprendida por un temblor que se percibió en el estado de Florida donde mantienen su preparación para la Copa del Mundo.

El sismo de magnitud 6.1 tuvo su epicentro frente a las costas de Cuba y pudo percibirse a varios kilómetros de distancia como Florida en Estados Unidos o Cancún, México.

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De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, fue el sismo de mayor magnitud percibido en la zona desde 1880 cuando ocurrió uno de seis grados.

Según reportó la prensa estadounidense algunos edificios fueron evacuados, pero no se reportaron daños o personas heridas. En tanto que en el campamento de Inglaterra imperó la tranquilidad y no se vieron afectados.

Este es el segundo incidente extra cancha que le ocurre a la selección inglesa, pues anteriormente se reportó un tiroteo cerca de su campamento en Kansas.

¿CUÁNDO DEBUTA INGLATERRA EN EL MUNDIAL 2026?

Este miércoles Inglaterra disputará un último partido amistoso ante Costa Rica. Después debutará contra Croacia el miércoles 17 de junio. En su segundo juego se medirá a Ghana.