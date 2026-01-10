Mundial 2026 Ricardo Pepi sufre fractura que pone en riesgo su participación en el Mundial 2026 Tras marcar con su equipo en la Eredivisie sufrió una fractura en el antebrazo al caer en el remate y ahora deberá ser operado.

Video Figura de la Selección de Estados Unidos se lesiona a meses del Mundial 2026

Con el Mundial 2026 las lesiones comienzan a tensarse, como es el caso de Santi Gimenez, a casi seis meses del inicio del torneo y esta vez tocó el turno de encender las alertas en la Selección de Estados Unidos con uno de sus delanteros que pelean por un lugar en la convocatoria final de Mauricio Pochettino.

Ricardo Pepi, delantero de 23 años de edad y quien pelea por un lugar final en el conjunto de las barras y las estrellas, se fracturó el antebrazo izquierdo tras caer en un remate a gol del PSV Eindhoven este sábado en la goleada 5-1 sobre Excelsior en la Eredivisie.

PUBLICIDAD

Pepi marcó al minuto 23 y recibió de inmediato atención médica, pero debió dejar el juego al 26’ tras ser sustituido por el marroquí Couhaib Driouech. Era su quinto gol consecutivo en partidos de la Eredivisie, un gran momento en su lucha por estar en el Mundial 2026.

Además, tenía seis goles en sus últimos siete juegos ; sólo no marcó en la Copa de Países Bajos a mediados de diciembre ante GVVV. Con Estados Unidos su último juego fue en noviembre pasado en el triunfo por 2-1 sobre Paraguay en amistoso disputado en el Subaru Parkde Pennsylvania.

De acuerdo con un comunicado del PSV Eindhoven, Ricardo Pepi estará de baja dos meses, pues deberá ser intervenido quirúrgicamente este domingo para acelerar su recuperación y a espera si puede ser considerado para los amistosos de Estados Unidos en marzo próximo ante Bélgica y Portugal.