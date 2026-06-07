    Mundial 2026

    La mejor actuación de la Selección de Estados Unidos en un Mundial FIFA

    El USMNT ha participado en 11 de las 22 Copa del Mundo que se han disputado en la historia del futbol.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Mundial 2026: Alejandro Zendejas aparece en convocatoria final de Estados Unidos

    La selección de Estados Unidos será por segunda ocasión en su historia anfitrión de una Copa del Mundo cuando se dispute el Mundial 2026 que inicia el próximo 11 de junio.

    El USMNT ha participado en 11 de las 22 Copa del Mundo que se han celebrado en la historia del futbol, desde Uruguay 1930 hasta Catar 2022.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Mauricio Pochettino revela como va la lesión de Chris Richards hacia el Mundial 2026
    2 mins

    Mauricio Pochettino revela como va la lesión de Chris Richards hacia el Mundial 2026

    Seleccion Estados Unidos
    Sergiño Dest afirma que hay un sentimiento especial por jugar el Mundial 2026
    1 mins

    Sergiño Dest afirma que hay un sentimiento especial por jugar el Mundial 2026

    Seleccion Estados Unidos
    Brenden Aaronson rompe concentración con EEUU, va a su boda y regresa
    2 mins

    Brenden Aaronson rompe concentración con EEUU, va a su boda y regresa

    Seleccion Estados Unidos
    Estados Unidos vence a Senegal, pero mantiene dudas rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    Estados Unidos vence a Senegal, pero mantiene dudas rumbo al Mundial 2026

    Seleccion Estados Unidos
    Por qué le dicen Las Barras y las Estrellas a la Selección de Estados Unidos: origen e historia del apodo
    1 mins

    Por qué le dicen Las Barras y las Estrellas a la Selección de Estados Unidos: origen e historia del apodo

    Seleccion Estados Unidos
    Mauricio Pochettino se reúne con el Milan antes de dirigir el Mundial 2026
    1 mins

    Mauricio Pochettino se reúne con el Milan antes de dirigir el Mundial 2026

    Seleccion Estados Unidos
    Alejandro Zendejas tras ser convocado por Estados Unidos: "Es un sueño hecho realidad"
    1 mins

    Alejandro Zendejas tras ser convocado por Estados Unidos: "Es un sueño hecho realidad"

    Seleccion Estados Unidos
    ¿Cuántos partidos jugó Zendejas para ser convocado con Estados Unidos al Mundial 2026?
    1 mins

    ¿Cuántos partidos jugó Zendejas para ser convocado con Estados Unidos al Mundial 2026?

    Seleccion Estados Unidos
    Así reacciona América tras la convocatoria de Alejadro Zendejas para el Mundial
    1 mins

    Así reacciona América tras la convocatoria de Alejadro Zendejas para el Mundial

    Seleccion Estados Unidos
    Selección de Estados Unidos: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026
    1 mins

    Selección de Estados Unidos: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    Seleccion Estados Unidos

    La selección de las barras y las estrellas tuvo su mejor participación en Uruguay 1930 donde se quedó con el tercer lugar, sin embargo, en aquella edición solo participaron 13 equipos.

    Con el formato de 32 selecciones, Estados Unidos registró su mejor actuación en el Mundial de Corea-Japón 2002 al llegar a los Cuartos de Final, donde fue eliminado por Alemania (1-0).

    En su primera Copa Mundial de la FIFA en casa, en 1994, Estados Unidos quedó fuera en los Octavos de Final ante Brasil (1-0) que a la postre se convirtió en campeón.

    Participaciones de Estados Unidos en Copas del Mundo

    En el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el USMNT de Mauricio Pochettino buscará tener la mejor actuación de su historia en la Copa del Mundo más grande de todos los tiempos con 48 selecciones clasificadas.

    • Uruguay 1930: Tercer lugar
    • Italia 1934: Octavos de Final
    • Brasil 1950: Primera Ronda
    • Italia 1990: Primera Ronda
    • Estados Unidos 1994: Octavos de Final
    • Francia 1998: Primera Ronda
    • Corea-Japón 2002: Cuartos de Final
    • Alemania 2006: Primera Ronda
    • Sudáfrica 2010: Octavos de Final
    • Brasil 2014: Octavos de Final
    • Catar 2022: Octavos de Final
    Relacionados:
    Mundial 2026Equipos Mundial 2026Estados Unidos 2026Estados Unidos

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Circo Gómez
    Gratis
    Las leyendas: El origen
    Se Llamaba Pedro Infante
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez 2: El retiro
    Nunca tuvo miedo
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX