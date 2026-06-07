Mundial 2026 La mejor actuación de la Selección de Estados Unidos en un Mundial FIFA El USMNT ha participado en 11 de las 22 Copa del Mundo que se han disputado en la historia del futbol.

Video Mundial 2026: Alejandro Zendejas aparece en convocatoria final de Estados Unidos

La selección de Estados Unidos será por segunda ocasión en su historia anfitrión de una Copa del Mundo cuando se dispute el Mundial 2026 que inicia el próximo 11 de junio.

El USMNT ha participado en 11 de las 22 Copa del Mundo que se han celebrado en la historia del futbol, desde Uruguay 1930 hasta Catar 2022.

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La selección de las barras y las estrellas tuvo su mejor participación en Uruguay 1930 donde se quedó con el tercer lugar, sin embargo, en aquella edición solo participaron 13 equipos.

Con el formato de 32 selecciones, Estados Unidos registró su mejor actuación en el Mundial de Corea-Japón 2002 al llegar a los Cuartos de Final, donde fue eliminado por Alemania (1-0).

En su primera Copa Mundial de la FIFA en casa, en 1994, Estados Unidos quedó fuera en los Octavos de Final ante Brasil (1-0) que a la postre se convirtió en campeón.

Participaciones de Estados Unidos en Copas del Mundo

En el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el USMNT de Mauricio Pochettino buscará tener la mejor actuación de su historia en la Copa del Mundo más grande de todos los tiempos con 48 selecciones clasificadas.