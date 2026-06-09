Mundial 2026 Alejandro Zendejas recibe buena crítica por la afición en California El elemento de ‘Las Águilas’ fue la gran sensación durante el entrenamiento en público de la selección de Estados Unidos previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por: Ricardo Escartín Síguenos en Google

Video Alejandro Zendejas recibe buena crítica por la afición en California

Alejandro Zendejas fue el seleccionado de Estados Unidos para el Mundial 2026 que más sensación generó entre los aficionados que se dieron cita en su base de concentración ubicada en Irvine, California.

El conjunto de las ‘Barras y las Estrellas’ realizó un entrenamiento en público, donde nuestro compañero de TUDN Daniel Schvartzman pudo captar a varios aficionados vestidos con las camisetas del Club América, equipo donde milita Zendejas.

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A ellos les preguntó las expectativas que tienen tanto de la selección norteamericana así como del elemento de las ‘Águilas’.

Uno de ellos destacó su actuación en el juego del América ante los Pumas llevado a cabo unas semanas antes.

“ Metió los dos goles contra Pumas en los Cuartos de Final (del Clausura 2026), entonces lo veo bien”.

Mientras que otro de los aficionados resaltó su forma física.

“Ahorita creo que Alejandro está en buena forma, yo creo que está listo para el Mundial”.

ALEJANDRO ZENDEJAS AGRADECE A LA GENTE DE CALIFORNIA PREVIO AL MUNDIAL 2026

Zendejas sintió el cariño de los presentes al momento de atender a los aficionados del país anfitrión presentes en California, por lo que les agradeció mientras firmaba autógrafos.

“ Agradecerles todo su apoyo a la gente de California, a la gente latina, es increíble, me pone muy feliz ver a toda la gente acá”.