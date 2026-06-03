Mundial 2026 Sergiño Dest afirma que hay un sentimiento especial por jugar el Mundial 2026 El futbolista del PSV habló previo al juego de preparación contra Alemania antes de la Copa del Mundo.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Sergiño Dest habla de lo especial que será el jugar en casa el Mundial

La Selección de Estados Unidos, una de las anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA se mantiene en los entrenamientos previos a su partido ante Alemania, su último juego antes del debuto mundialista.

Sobre ese debut, Sergiño Dest habló en conferencia de prensa, donde aseguró que el Mundial será todavía más especial que el anterior por ser en casa y ante su afición.

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“ Jugar un Mundial en casa es una sensación increíble para mí, el Mundial 2022 fue una de las mejores experiencias de mi vida. Disfruté cada momento, dentro y fuera de la cancha. Ahora tenerlo en suelo estadounidense, con nuestra afición detrás de nosotros lo hará todavía más especial”.

“Han cambiado muchas cosas, incluso el sistema de juego, pero siento que estamos en un gran momento mentalmente, todos tienen confianza en que podemos competir y ganar contra cualquiera, todos están muy motivados”.

Dest ya cuenta las horas para el debut de Estados Unidos frente a Paraguay en actividad del Grupo D, donde el sector lo completa Australia y Turquía.

“Creo que nadie puede esperar más que nosotros para empezar el Mundial y demostrar lo orgullosos que estamos de representar a este país”.