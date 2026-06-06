Estados Unidos 2026 Mauricio Pochettino revela como va la lesión de Chris Richards hacia el Mundial 2026 El defensor de la Selección de Estados Unidos aún no está listo para jugar a menos de una semana de que inicie la Copa del Mundo de la FIFA.

Video Mauricio Pochettino revela una lesión de cara al Mundial 2026

La Selección de Estados Unidos cerrará su preparación hacia el Mundial 2026 contra el combinado de Alemania este sábado en el Soldier Field de Chicago, un sinodal de alto nivel y necesario para Mauricio Pochettino y sus huestes.

Cabe recordar que Estados Unidos viene de ganar 3-2 a Senegal, que también estará en la Copa del Mundo de la FIFA de este verano, el pasado 31 de mayo y rumbo a su primer partido del torneo el próximo viernes 12 de junio contra Paraguay.

PUBLICIDAD

“Más allá del resultado es encontrar nuestros feelings, nuestro punto, nuestro estado de forma que sigan mejorando a nivel colectivo pero también a nivel individual. Creo es una gran oportunidad para nosotros para probarnos para encontrar nuestro mejor funcionamiento para comenzar el Mundial.

“ Espero del partido ante Alemania la continuidad del partido ante Senegal, de seguir compitiendo de la mejor manera, de seguir encontrando el funcionamiento y generando las asociaciones tanto de la primera parte contra Senegal como en la segunda con diferentes jugadores”, indicó Mauricio Pochettino en conferencia de prensa.

ESTADOS UNIDOS SUFRE UNA LESIÓN A DÍAS DEL INICIO DEL MUNDIAL 2026

El estratega argentino que está al frente el combinado estadounidense habló sobre la lesión del defensor Chris Richards, jugador del Crystal Palace y reciente campeón de la UEFA Conference League en mayo pasado en Leipzig.

“Creo que estamos en un buen proceso, vamos a tener un gran equipo que nos va a desafiar y poner las cosas difíciles, pero celebro tener a Alemania para poder sentir realmente lo que es jugar contra equipos de grandísimo nivel y que van a luchar para ganar la Copa del Mundo.